新南向加持！Q3我對澳曝險大增 超越日本

2017-12-03

〔記者王孟倫／台北報導〕蔡政府積極推動新南向政策，在新南向十八國當中，近期表現最突出為澳洲；根據最新統計，我金控產業對澳洲曝險金額，今年第三季為四七二八億元，不僅超越日本、更擠入我第六大曝險國家。

我第六大曝險國家 8國銀設點

金融業的曝險範圍，分別為淨放款、淨投資與金融同業拆借。

根據金管會資料顯示，今年第三季我國金控產業之海外曝險國家，前七大依序為美國、中國、香港、英國、法國、澳洲與日本；其中，我金融業對美國曝險是一馬當先，比重達三成，排名第二為中國，比重約一成七。

針對政府推動的新南向政策當中，外界焦點多關注於東南亞國家，不過，若以我國金融產業的海外曝險狀況來看，新南向十八國當中，只有澳洲一國擠入前七大國家，而且還超越日本；一般國人普遍印象，台日關係較為密切，沒想到我國對澳洲曝險反而比較高。

統計顯示，今年第三季，國內金控業對澳洲曝險金額為四七二八億元，若較今年第二季、也就是三個月時間，曝險金額就增加了三七六億元；至於日本，從第二季的四七九三億元，降為第三季的四六五四億元，低於澳洲。

尤其，近年來，本國銀行紛紛進駐布局澳洲，目前共有八家國銀包括合庫、第一銀、華南銀、兆豐銀、台灣企銀、玉山銀、台新銀與中信銀，在澳洲設立十一家分行及一個辦事處，地點分別為雪梨、布里斯本與墨爾本三處。

我國金融業為何選擇澳洲布局？一位國銀主管表示，不全然是為了新南向政策，依整體海外市場來看，澳洲就有一定比例台商，也是先進經濟體與自由資本市場，包括金融制度與公司治理都健全，具有一定吸引力。我金融機構無論從事放款或投資等項目，比較能放心。