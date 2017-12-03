投資美國熱》我金控對美曝險 Q3激增3千多億

2017-12-03

〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統川普高舉投資美國大旗，不僅各國大型企業紛紛搶進，台灣金融業同樣也出現「投資美國熱」效應；根據統計，今年第三季我國金控產業對美國曝險高達新台幣四兆四五九八億元，不僅較上季大增三四八三億元，若較去年同期，更大增八二八○億元，遠遠超過其他國家！

對美曝險4.4兆 創史上新高

我國金控集團目前共有十六家，旗下子公司包括：銀行、保險、證券、投信及租賃公司等；所謂的「曝險」，包含三大部分，包括：放款、投資及金融同業拆借。

我海外曝險總額 首破14兆

根據金管會最新統計，截至今年第三季，我金控集團海外曝險合計總金額為十四兆八二五二億元、不僅首度突破十四兆元關卡，並較第二季的十三兆九一八七億元，增加了九○六五億元；換言之，才三個月時間而已，我金控對海外曝險就增加近一兆元！

帶動我金控對海外放款、投資等創下新高紀錄，主要來源是美國曝險的增加。

美國原本就是我國金融業曝險的第一大國，佔整體海外曝險比重約三成；由於第三季對於美國的曝險突然大增，使得海外曝險金額跟著拉高。

在曝險三大細目來看，首先，我金控對美國的「淨投資」金額，第三季增加了二三五七億元、已經達三兆七九五七億元，這部分是以投資美國的有價證券居多。

對此，金管會官員透露，目前金控對美國淨投資主要是旗下的壽險子公司為主，又以債券高於股票；主要是美國近兩年經濟表現不錯，外國資金都有移向美國趨勢，相對美國持有也會增加。

其次，在「淨放款」方面，雖然第三季放款比第二季減少兩百億元，但以絕對金額來看，美國是中國與香港之外、我國金控放款最多的海外市場，金額約三千餘億元，換言之，這部分應屬持平。第三是「金融同業拆借」方面，對美國第三季也較第二季大幅增加了一三二六億元。

為何我金融業對美國曝險大幅攀升？民營國銀主管直言，美國投資是全球擋不住的熱潮，各國企業無論是「政治考量」（川普因素）或純粹商業投資（美國經濟），多少都會買單；尤其，台廠擴大對美國市場布局，金融業自然一定會跟著反應加碼。

不過，我金控對美國曝險創新高紀錄，是否會有風險過高問題？對此，金管會官員表示，雖然其他海外國家並沒有像中國另設有曝險比重門檻，但如果有銀行或保險公司對單一國集中度過高，金管會在執行金融檢查的時候，都會要求予以注意與調整；目前整體狀況均屬合理正常。