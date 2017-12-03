一例一休「優先保護勞工」 賴揆：我講得很清楚

2017-12-03

〔記者黃文瑜、洪瑞琴／台南報導〕行政院長賴清德昨日下午到台南連趕三場活動，但都以「私人行程」未列公開行程，先後參加鹽行天后宮揭匾、林炳文教授教育基金舉辦關懷長照願景音樂餐會，以及林百貨八十六週年慶。但鄉親熱情不減，讓賴清德有機會向鄉親解釋在行政院「忙什麼」，並感性透露工作難免有困難，但「應該會勇敢堅持下去」。對於外界一例一休爭議，行政院遭貼「功德院」貼紙等連串抗議風波，他未多作回應。

針對網友砲轟一例一休、「基勞成佛」、「功德院」，民調似乎也受到影響，賴清德仍把握機會再向鄉親「宣導」一次，表示一例一休是「優先保護」勞工，但為了達到蔡英文總統上任後「拚經濟」的目標，必須讓勞資雙方都有「空間」，因此勞工每週工時四十小時沒有改變、七天一樣休兩天，三個月算一次加班工時也沒有變長，加班費沒減少，只是讓雙方都有彈性。有這樣的改變，是因為之前一例一休讓勞方不敢再接工作，大家工作的權利也受到影響。語畢還問鄉親，「我有沒有講得很清楚？」鄉情也熱情回應「有喔！」

他接著又解釋「產業創新條例」，強調政府並非要賺公司行號的錢，而是不讓業者留地炒地皮卻沒蓋廠，因此通過依照一定流程，強制拍賣業者土地，讓閒置土地可妥善利用，這些都是為了回應蔡英文總統的經濟政策，另外二項重要的前瞻基礎建設，以及五加二產業，也都需要民眾支持。

賴清德重申他在行政院推行的政策，並感謝立委在立法院很努力，才能讓政策順利通過，「這幾個月都在拚經濟，所以一直沒有回來。」希望大家繼續支持蔡總統，讓台灣更進步。並感性地說難免會面對工作困難，今天有辦法走到這個地位是因為受到很多人幫忙，「所以應該會勇敢堅持下去」。