七休一鬆綁行業 須勞動部公告

2017-12-03

排班間隔 新增特殊行業8小時把關機制入法

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院勞基法「一例一休」修法，經與民進黨立院黨團密集溝通後大致完成整合，據悉，政院版一例一休將僅微調，週一將由民進黨團對政院版提修正動議，將排班間隔原則訂為十一小時，新增例外情況八小時須報請各行各業主管機關會同勞動部核准的把關機制入法，但政院鬆綁七休一規定已獲黨團接受，原本鬆綁條文一字都不更動，將由勞動部針對特殊行業需求，公告不受七休一限制的行業。

政院版一例一休微調 輪班間隔原則11小時

不過，面對政院版修法本週將在立院拼完成初審，不少勞團與青年團體不滿修法向資方靠攏，在社群串連號召抗議行動，網友在臉書成立「過勞功德會」粉絲頁，除揶揄閣揆賴清德的「功德說」外，並號召民眾今天到行政院大門口前舉辦「過勞大悲功德大法會—集誦勞基法經」活動，現場將有青年落髮抗議，並集體唱誦「勞基法經」。

鑑於政院版修法有關鬆綁七休一規定與勞工排班間隔時間究竟應訂為十一小時或八小時，部分民進黨立委有不同意見，行政院長賴清德為此親上第一線，在上週三、四連續兩天與民進黨立委餐敘整合，政院副秘書長何佩珊、勞動部長林美珠上週五也列席民進黨團大會，溝通修法爭議。

行政院與勞動部都認為現行七休一的函釋太僵化，導致眾多行業的調度失去彈性，鑑於有許多行業都要求要鬆綁七休一，因此決定採一勞永逸方式，將鬆綁七休一的規定入法，未來特殊行業若有需要提出申請要放寬七休一，須報請中央主管事業機關同意後，再由勞動部審查指定，並透過勞資協議的方式來達成。

七休一鬆綁公告 將附條件、期限

據悉，部分立委仍對究竟政府要如何把關表達疑慮，林美珠在上週五黨團大會則積極爭取立委對鬆綁七休一的支持，說明政府的把關機制方面，未來將針對特殊行業要求放寬七休一經盤點後做公告，而不是由有需要的行業提出申請，這些公告並會依據「行政程序法規定」附條件、附期限。在聽取林美珠說明後，黨團未再出現反彈，政院保住鬆綁七休一的修法。