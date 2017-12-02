若棄造獵雷艦…無人獵雷載具代替選項

2017-12-02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部上月廿八日對承攬獵雷艦案的慶富造船發出「最後通牒」，據了解，如軍方和慶富解約，可能面臨慶富提出的行政訴訟、民事訴訟，待訴訟有初步結果再後續處理。如軍方不添購國造獵雷艦，除既有獵雷艦性能提升，軍方重新評估就敵情威脅、國內科技能量，亦嘗試研製無人獵雷載具的可能性。

據了解，軍方如正式和慶富解約，也做好慶富提出行政訴訟、民事訴訟的最壞打算，須待訴訟初步結果，才能走下一步。因此獵雷艦案將先「緩一緩」，先撤掉慶富承攬的獵雷艦案，再重新評估，決定針對現行六艘獵雷艦性能提升，或找尋替代方案。也不排除在解決制度、履約管理機制，重新評估我方戰備需求的前提下，探詢國內船廠意願與能量，訂定規格重新招標。

如不運用獵雷艦執行反水雷任務，有無其他替代方案？據透露，無人載具科技發展越來越多元，放眼世界，已有水面、水下無人載具，可進行反水雷工作的科技，國軍亦不排除朝此方向發展。

軍事專家施孝瑋指出，如軍方要往「無人載具」發展，仍須具備資料遙控能力的「儎台」部署。至於其他反水雷作戰方式，施舉例，美國曾將老舊的「硫磺島級」直升機航艦改裝成掃雷母艦，並搭配MH-53E重型直升機拖曳掃雷載具，但須搭配掃雷艦艇行動，作業維持費亦相當高昂。國軍如要採用獵雷艦以外的反水雷方案，除須看我國研發能量，也須看能否「玩得起」。