P-3C接棒反潛 讓敵無所遁形

2017-12-02

〔記者李欣芳／屏東報導〕我國向美國採購的十二架P-3C反潛機正式成軍，肩負強化反潛作戰的重要任務，P-3C反潛機無論就偵蒐力、機動力與打擊力，性質都優於已除役的S-2T反潛機。P-3C反潛機不但已擴大反潛偵巡任務範圍，並遠及西太平洋的台灣東南海域執行「遠距反潛偵巡任務」。

夜視性能佳 符合戰備需求

反潛大隊少校分隊長黃僑文說，適逢S-2T反潛機昨除役，將捍衛台海的重責大任交付給P-3C反潛機，這是我國新一代反潛兵力，此型機配付優良裝備，不管針對水面或水下，都能讓敵方無所遁形。

空軍司令部表示，P-3C反潛機成軍後，未來將擔負國軍首要戰場反潛作戰及海面偵蒐等重要任務，並著重於建構國軍各重要指管監偵系統及反潛偵蒐等戰備工作，以有效整合戰場整體資源，進而發揮三軍聯合作戰統合戰力，爭取台海領空及海面戰力優勢。

空軍反潛機副大隊長楊長進表示，他是當初派到美國受訓的飛行員，當時派了四組種子教官，後來經美方換裝完訓後，總共有八組，換裝任務相當成功。P-3C反潛機從接裝，經磨合、熟悉後，目前運作上一切都很正常。

黃僑文也提及，當初在美國受訓很辛苦，會想家，因為當時自己的小孩出生沒多久，就去美國受訓，歷經一年才回來，這段時間家人的支持非常重要，才能使他通過這麼痛苦的換裝訓練。

對於媒體報導，這型反潛機的紅外線夜視系統解析度不如美軍自用同款裝備。楊長進則打包票說，P-3C的夜視功能很好，在回國成軍之前的初始作戰能力到現在的作戰能力，經過測評，各項都符合目前國軍的戰備需求。

黃僑文也說，過去他在美國接受換裝訓練，他們給我方的飛機，與現在成軍的飛機是一模一樣的，夜視鏡規格也都是一樣的。