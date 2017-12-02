P-3C成軍 總統：爭取制海優勢

2017-12-02

獵雷艦是個案挫折 國防自主不會改變

〔記者李欣芳／屏東報導〕獵雷艦案延燒，外界關切國艦國造等未來國防政策走向，蔡英文總統昨宣示力挺國防自主的決心。她表示，這段時間獵雷艦案的發展，確實讓國艦國造工作出現短暫波折，不過，個案的挫折，不會改變國防自主的方向，「我對國軍有信心，我們一定會一起糾正錯誤，並從錯誤中學習寶貴的經驗，讓國軍繼續成長茁壯，並為國防自主建立更好的制度與環境。」只要揮汗努力、踏實前進，國防自主一定會成功。

S-2T反潛機光榮除役

我國向美國採購十二架P-3C固定翼反潛機，全數交機並完成戰備訓練，蔡總統昨到屏東空軍基地主持「P-3C型機成軍暨S-2T型機除役及飛行部隊番號更銜典禮」，已逾四十年機齡的S-2T型機也正式除役。

在進行空中分列式與地面部隊校閱後，蔡總統致詞表示，戰功彪炳，曾努力為台海反潛作戰，做出重要貢獻的S-2T型機，就要卸下重任，光榮除役。P-3C型機部隊也要正式成軍，接下守護海疆的神聖使命。在P-3C型機全數完成交機作業之後，國軍的戰力更加茁壯，政府會落實「防衛固守，重層嚇阻」的戰略，反制潛艦威脅，爭取制海優勢，捍衛國家。

蔡總統表示，持續強化國軍戰力，保持足夠的國防戰力，這是她做為三軍統帥，不變的神聖使命。強化戰力有很多途徑，但最重要的任務，就是達成國防自主的目標。當然，走向國防自主的這條路，從來就不是順風順水，但中華民國國軍向來不怕苦、不怕難。面對困難，克服萬難，這就是國軍本色。

總統說，她要藉著這個場合，為所有替國家奉獻打拚的國軍打氣，更要宣示力挺國軍、力挺國防自主的決心。國防自主走得穩，國軍就強。國軍強，中華民國就更強。只要我們團結，只要政府、國軍、產業共同投入國防自主的這條路，一定會走得順利。

高教機3年內首飛

蔡總統說，我們對國防自主的信心，來自腳踏實地的努力。高教機國造，就是要復興台灣航太產業，目前高教機國造的進度順暢，預計能夠如期如質在二○二○年展開首飛工作。

總統最後表示，持續強化國防戰力，全年無休保家衛國，這是一棒接一棒，永遠不會停下的工作，就像是P-3C型機接棒成軍，肩負起全天候反潛及偵巡任務一樣，「保機任衛，破玄為鋒」，國軍加油！