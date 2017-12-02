賴揆：企業結合地方創生 翻轉在地產業

2017-12-02

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院長賴清德昨表示，日本安倍政府提出「地方創生」政策，試圖解決人口老化與外流問題；台灣發展長期重北輕南，衝擊遠甚於日本，盼中央與地方協力，透過國發會的「設計翻轉，地方創生」計畫，解決人口、文化保留與產業發展問題。

賴清德昨出席國發會舉辦的「設計翻轉，地方創生」成果展，他指出，台灣遭受三股力量夾擊，長期重北輕南，區域發展相當不平衡，又面臨全球化都市集中趨勢，加上長期少子化引發的人口危機，導致人口外流遠比日本嚴峻。

賴清德指出，地方創生要借重專家設計，讓地方產業加值，建議企業與地方創生能結合。他說，行政院對這個政策支持不遺餘力，除了國發會的計畫，前瞻基礎建設及各部會都編列相關預算補助地方發展，包括經濟部補助地方政府發展在地產業園區，文化部協助地方發展文創園區等，還有原民、客家部落等，都可以多多利用申請。

國發會主委陳美伶指出，安倍政府二○一四年提出地方創生政策，透過在地創新、創業與創生，吸引青年返鄉。國發會提出的「設計翻轉，地方創生」計畫，除參考日本，也加入自己的元素，深入地方，從人開始找出在地獨特ＤＮＡ，「唯有地方有活力，台灣才會有生機」，透過此計畫發展在地產業，讓地方經濟活絡，以經濟力帶動人口成長。