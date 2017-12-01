非典型就業80.5萬人 創新高

2017-12-01

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處調查，今年五月非典型就業（部分時間、臨時性或人力派遣）共八十．五萬人、占全體就業者七．一一％，再創歷年新高，較去年增加一．三萬人或○．○七個百分點，較二○○八年更增加十五．五萬人或○．八七個百分點。

由於非典型就業者收入不如全職工作者，是導致工作貧窮的原因之一。不過，主計總處官員表示，非典型就業者持續增加，與廠商僱用型態多元化有關，其他國家也有同樣趨勢，日本、韓國非典型就業更高達兩、三成。

主計總處調查，今年五月非典型就業者增至八十．五萬人，其中部分時間工作者四十一．七萬人，增加六千人；從事臨時性或人力派遣工作者（與部分時間工作者具重疊性）六十二．九萬人，增加八千人。

按性別觀察，男性非典型就業者四十二．七萬人，占男性就業者六．七八％；女性三十七．八萬人，占七．五一％。按教育程度觀察，以大專以上占比五．二四％較低，國中以下十二．四六％較高。按年齡觀察，二十五至四十四歲占比四．八三％最低；十五至二十四歲二十三．五三％最高，主因在學比率較高，逾五成七利用課餘或假期工作。

至於非典型就業主因，「職類特性」（工作具特殊性質，如營建工多有短期性質）占二十八．○二％最多，「找不到全時、正式工作」占二十二．三六％次之。