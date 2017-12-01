《焦點評論》八小時與十一小時

2017-12-01

記者鄒景雯／特稿

最近為了勞基法再修正，有個過不去的「坎」，據說是：有關輪班制勞工應間隔多長休息時間才可以再排班的爭論，「反修派」將十一小時與八小時的討論，直接與「過勞死」連上線，甚至在總工時不變的前提下，還胡亂宣稱這將造成三○○小時工時的可能，這些意見主張者可能直到今天也沒幾個搞明白，目前的現實情況到底是間隔十一小時？或是八小時？

弄明白事實很重要嗎？真正在工作的人絕對在意，因為台上的這些立法者在訂遊戲規則，決定大家的生活方式，如果他們拿人民的權益當祭品在打迷糊仗，這帳絕對會算得一清二楚，並且加倍奉還。那麼到底現在輪班制勞工是間隔多久排班？十分遺憾，正是八小時，而且從來沒有改變過。

上回修勞基法時，不是已經在第三十四條明定：輪班制勞工於更換班次時，應間隔十一小時休息時間了嗎？怎麼現在仍是八小時舊制？原因在於該條文有附但書，「考量雇主需適度緩衝期，以調整工時及人力配置，該條規定施行日期由行政院另訂之」，結果困於少數三班制行業根本周轉不過來，於是到現在也無法公告實施。這就是一個非常典型的例子，然而當時提案的政黨，就此窒礙難行也好，行政部門怠於執法也好，居然這段時間毫無聞問，如今甚至還在錯誤的理解上，以為是要把十一小時緊縮掉三小時的口氣，實在是到了不知該怎麼形況這樣的從政者才好的地步。

其實，這次再修勞基法，行政院決定面對上次修法留下來的這道懸念，賦予十一小時是原則，八小時是例外的彈性，十一小時的實施才有可能正式上路。事實上，對於朝九晚五的上班族來說，這條與之無關，即使是三班制的工作，多數也是間隔十六小時，特定如交通運輸或護理人員，才是比較切題的利害關係人，這個部分的處理必須精緻，但是絕無理由擴大到對於整個修法以偏概全的拖延與阻撓。

面對國會亂象，有人說選舉讓政客「起乩」，聰明的選民認為剛好相反，選舉可以讓很多事情現形。就以十一小時與八小時這道想不開的結來說，在國會擁有席次的幾個政黨，過去在選舉期間，經常是選前一個月就已經要求具勞工身分的黨工一律停休，假日強制加班，鮮少依法給予加班費，徹頭徹尾是「責任制」，不要說十一小時的間隔，不足八小時是家常便飯，這些「慣政黨」、「慣立委」，如果不能反躬自省，進而平心靜氣論事，為建構一個活力開放的職場環境效力，頭家不會沒有辦法教訓他們的。