屏東喊「重災區」 盼中央補貼交通費

2017-12-01

〔記者邱芷柔、楊綿傑／綜合報導〕屏東縣這幾天籠罩在霧霾之中，空氣品質監測網數據遊走在橘色與紅色警戒之間，過去常擋住颱風、被譽為「護國神山」的北大武山，因海拔達三千公尺成為天然屏障，讓上風處空污滯留屏東平原，成為空污主因之一，縣府環保局長魯台營昨天疾呼，屏東是空污「重災區」，盼中央補貼屏東人搭乘大眾運輸工具！

北大武山讓空污滯留

魯台營表示，經研究資料顯示，屏東空氣污染物絕大多數都來自上風處及境外移入，且氣象條件常受到高壓迴流環境風場及北大武山地形屏障影響，污染物不易擴散，導致每年十一月至隔年二月秋冬季節空氣品質呈現不良情形。

魯台營說，屏東縣的空污防制遭遇相當大困境，縣府在屏東市規劃三條公車路線使用電動公車，而國內固定污染源的空污費有四成歸中央，屏東不比直轄市高雄經費寬裕，呼籲中央補貼屏東人免費搭乘大眾運輸工具。

環保署空保處指出，只要縣市提出實際好的減碳、減少排放的計畫，中央都會給予支持、評估給予補助。

環保署舉例，高雄有提出大眾運輸補助需求，金額大約兩億，不過目前在審核中，會依據一些標準，例如PM2.5紅色警戒站日數等，計算考量，也希望各地方政府可以有其他配套措施，讓願意搭乘大眾運輸的人變多。

據指出，屏東縣也有提出大眾運輸的補助計畫，如果是新設公車路線並採用電動車，基本應可爭取包括環保署一百五十萬、交通部五百二十萬，共六百七十萬補助。