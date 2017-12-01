地方紛減煤 經長：穩定電力是挑戰

2017-12-01

明年備轉率目標7%恐下修 台電盤點因應

〔記者黃佩君／台北報導〕地方政府紛紛要求減煤恐影響供電。經濟部長沈榮津昨表示，已要求台電做出影響評估；台電董事長楊偉甫也說，估算減煤將影響台電年減四十九億度，擬由大林、大潭等電廠彌補，但仍須與環保署等研議是否能突破既有排放限制。

減煤年減49億度電 要拚供電平衡

沈榮津表示，燃煤發電做為基載電廠，減煤後將從燃氣機組調度，得考慮發電端問題，包括天然氣供應夠不夠、燃氣電廠是否也被要求排放量削減的「雙重管制」問題。

他也透露，經濟部已要求台電研議對策，針對空污減排及供電調度等問題，儘快盤點因應措施。而明年的備轉率目標七％，是否會下修？沈榮津說，目前仍在盤點中。

沈榮津說，地方政府因空氣品質壓力，採取作為可以理解，但是「電是大家要用的，也是一個很嚴肅的問題」。空氣要素對地方的影響以及中央面對電力的穩定，怎樣取得平衡點，需雙方一同思考。

缺口以天然氣因應 但也有排放限制

楊偉甫指出，台電昨已召開內部會議因應，推估台中及興達電廠生煤減量後之發電缺口，目前盤點中火將減少四十五億度、興達電廠則減約四億度，缺口以天然氣電廠因應，將以發電量較大的大林、大潭等電廠發電彌補。

楊偉甫表示，若供電量能補上，就不考慮核能，但天然氣電廠也有排放限制，整體方案下週將向經濟部提報。

據台電資料，目前大林電廠五、六號機氮氧化物排放濃度上限為七十ppm；大潭電廠負載超過七十％為二十五ppm，一年排放總量限制為四八五四公噸，今年因夏季用電吃緊，大潭電廠在十一月中氮氧化物累計量已達上限，提早半個月超標。

目前台電燃煤電廠包括中火、興達、林口、大林；而IPP燃煤電廠包括花蓮和平及雲林麥寮。麥電、中火、興達已分別被要求減煤兩成，林口、大林則為新機組，且採用發電效率高、排放較低的超超臨界機組及室內煤倉，目前尚無減煤問題。

行政院十月曾要求麥電也改為超超臨界機組，但傳出台塑認為改機組經費甚高但發電效率改善有限，希望到二○二五年再改為天然氣機組。