黨產賤賣案 首傳馬英九

2017-11-30

〔記者錢利忠／台北報導〕為偵辦國民黨賤賣黨產案，台北地檢署昨首度以「他字案背信罪被告」身分，針對賤賣「三中案」疑點，傳喚時任國民黨主席的前總統馬英九、前中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清等人，還鎖定馬涉賤賣的中央黨部大樓、國發院土地等疑點調查；直到昨晚十一點廿分，馬英九、張哲琛庭訊超過十四個小時陸續被請回。據悉，檢方隔離訊問三人，未安排對質。

調查疑點 庭訊逾14小時

馬英九表示，從政卅餘年，一向清廉自持，絕對禁得起檢驗；張哲琛則未受訪。檢方考量「三中（中視、中影及中廣）案」金流複雜，且與前中影董事長蔡正元所涉侵占減資款案金流有密切關聯，因有上億元是現金存提款製造金流斷點，流向香港，香港方又不配合提供帳戶明細，使三中案面臨舉證困難，檢方因而改從馬拍板定案的中央黨部大樓（原位於北市中山南路）、國發院土地等交易疑點切入調查。

檢方之前多次傳喚張、汪，逐步鞏固馬在黨產交易中，具關鍵決策角色等供述。昨早八點五十分，張、汪、馬三被告陸續抵達北檢，三被告及中視買家余建新、中影董事長郭台強、協助三中交易契約法律文字確認的律師李永然等證人，均否認交易案涉預選買家或背信等不法。

檢方質疑，中投受限馬訂下的交易時程，未能妥適處理資產鑑價程序，造成三中土地資產被低估；另外，國民黨包裹出售三中股權給余建新的榮麗公司，疑是為掩護余只想買中視的障眼法。

國民黨設定中央黨部大樓底價為廿七億元，九十五年三月初，國民黨黨產處理小組找上長榮集團創辦人張榮發，開價卅億元求售，最後卻在馬主席任內同意張的出價，以廿三億元低價賣出，疑涉賤賣。

至於北市文山區的國發院土地，是九十四年八月馬就任黨主席後首筆處分的黨產，張哲琛負責與買家元利建設聯繫；在新北市副市長任內涉貪、一審被判刑十年的馬市府都市發展局長許志堅，則負責該案都市計畫。

檢方查出，連戰當黨主席期間，即因國發院土地賣價太低，連戰不願批示售地公文；九十四年八月十二日，張哲琛曾上簽給時任副主席、即將接任主席的馬做決策；馬回覆「悉」，隔年於黨主席任內，即以三十八．三億元售出該地。

檢方質疑，國發院土地牽涉利益龐大的都市計畫，馬身為台北市長，不僅是賣方代表，也具都市計畫決策權，卻忽視國民黨可能獲得的鉅額利益，降價售地，疑涉賤賣。