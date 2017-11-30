2018嘉市選情初探》涂醒哲再披戰袍 國民黨還待整合

2017-11-30

記者丁偉杰／特稿

曾因民調低迷而傳出恐被「換將」的嘉義市長涂醒哲，獲民進黨提名爭取連任，涂連任之路，驚險闖過黨內第一關，嘉市過去選民結構綠略大於藍，但選舉變數多，藍軍對手尚未出爐，涂能否「頭過身就過」，仍待觀察。

在立委李俊俋無意取而代之參選，黨內派系鬥爭等因素下，讓涂再披戰袍競逐連任，民進黨搶先國民黨確定市長參選人，也有助儘早整合內部歧見，凝聚戰力。

涂就任以來，嘉市爭取到鐵路高架化、污水下水道突破零接管、啟動延宕的貨轉中心、水資源回收中心及路平專案成果全國第一等。不過，涂將「醫師性格」轉移到從政風格，個性不夠溫暖，造成外界對他施政不力的既定印象，更有市議員指涂式說話風格頻頻惹議，致民調低迷。對於尋求連任，涂曾信心滿滿說：「我的敵人只有一個，就是涂醒哲！」但涂連任最大障礙恐怕還是自己。

國民黨方面，被外界點名可能參選的前市長黃敏惠、市議長蕭淑麗仍未鬆口表態。黃敏惠若要再戰市長，挾九年執政經驗是資產還是包袱？有待考驗。「蕭家班」代理人蕭淑麗三年前退選市長轉戰議員，這次基層勸進力道越來越大。已表態爭取提名的前青輔會主委李允傑，知名度尚不足。

藍營雖有奪下市長寶座契機，黃、蕭兩大勢力卻有整合困境，即使未來整合成功，恐也貌合神離。綠軍評估黃敏惠參選機率不低，列為最強的假想敵，若黃出線，難以避免會有場硬仗。