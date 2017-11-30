2018彰縣選情初探》民進黨一屆魔咒 魏明谷能否打破

2017-11-30

記者張聰秋／特稿

彰化縣目前有意問鼎明年縣長寶座者眾，民進黨縣長魏明谷將爭取連任，國民黨則由三位初選人選中選出提名人選，多位無黨籍人士也躍躍欲試，可以想見參選爆炸的局面。有史以來，民進黨在彰化縣的縣長任期，包括周清玉、翁金珠都只做一屆，這回，魏明谷肩負打破一屆魔咒的使命，肩上的擔子更重。

彰化縣政治版圖，經過二○一四年縣長一役，板塊重新位移，魏明谷贏過國民黨林滄敏逾十萬票，主因就是民心思變，人民用選票教訓執政不佳的國民黨；但民意如潮水，彰化縣綠地能否繼續被留住，選舉策略、派系整合，以及中央力量與地方勢力拉鋸較勁，將左右結果。

魏明谷上任初期，主打社福政見，可惜執行一半，財源後繼無力，無法完全兌現，建設火化場議題也因抗爭無疾而終，只好轉向攻打綠能和交通建設，打出風光大縣的建設願景和招商成效，都無法短期速效，在執政績效未臻成熟之前，執政好壞勢必會被對手大作文章。

國民黨想東山再起，人選將是關鍵，立委王惠美是目前彰化縣四席立委中唯一國民黨立委，處境和三年前魏明谷轉換跑道相似，王惠美和魏明谷都做過縣議員和立委，均與基層互動已久，有無機會對決，就看國民黨初選結果。

本屆參選失利的無黨籍洪敏雄已在彰化街頭豎起看板；前台聯立委、目前是無黨籍的黃文玲，三年來繼續留在彰化縣深耕基層，她也有意再披戰袍。