2018中市選情初探》林佳龍打政績牌 藍猛批空污議題

2017-11-30

記者張菁雅／特稿

台中市長林佳龍獲得民進黨提名，跨出爭取連任的第一步；國民黨方面，立委江啟臣、盧秀燕已表態參選，不論國民黨是誰出線，做為現任市長，林佳龍最大的對手還是自己，如何讓市民對其政績有感，將是勝選的關鍵。

林佳龍受訪時常說，現任者最重要工作是把施政做好，讓人民有感，因此，某個程度來說，爭取連任是「自己跟自己在選」，因此，林佳龍上任之初，就做好打「政績牌」的準備，儘管初期因檢討調整前朝留下的重大建設，而招致外界抨擊，但經過「陣痛期」，他擘劃的市政建設、社福措施一一上路，為他帶來高支持度。

台中市第一條捷運—捷運綠線，將在明年底試營運，台中世界花卉博覽會也將於明年十一月開幕，這兩大建設及國際活動若能做好，無疑是替林佳龍大大加分，不過，在此之前，林須先解決近期吵得沸沸揚揚的空污問題，否則明年投票時，市民抬頭看到灰濛濛的天空，恐怕會影響投票意向。

江啟臣、盧秀燕為爭取國民黨提名，除了在街頭設立競選看板，增加知名度，兩人砲口一致對外，針對市民關心的交通、空污議題，頻頻對市府出手，想打破林佳龍的政績牌。

盧秀燕擁有高知名度，但被認為與原台中縣沒有淵源，她最近喊出自己是「烏日媳婦」，拉近與縣區民眾的距離，江啟臣則來自縣區，並獲得原台中縣紅、黑派系的支持，但在市區的知名度較低，成為他必須突破的困境。