小英親自勸退失敗 民進黨咬牙續挺涂醒哲

2017-11-30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會昨提名嘉義市長涂醒哲競選連任，但據透露，民進黨主席、蔡英文總統一個月前曾找上嘉義市立委李俊俋，勸進他代表出戰嘉義市長；蔡英文本月更親自向涂醒哲探詢退選意願，但涂拒絕退選，嘉義市「換將」破局。

對於明年縣市長選情，民進黨內部傳出不穩選區包括嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣，而對於嘉市提名佈局，蔡英文親自出手「調整」，儘管未成，但也凸顯嘉市選情令黨中央憂心。

民進黨秘書長洪耀福之前被問到是否勸進李俊俋時，曾經坦言，「勸進不一定是進，勸退不一定是退」，不過，就在洪耀福三個月前勸進李俊俋失敗後，蔡英文也於一個多月前與李俊俋會面，稱涂醒哲「狀況不佳」，要李俊俋考慮出戰，李則認為，他必須要穩住嘉義局面，不然到時可能全盤皆輸。

不過，李俊俋也向蔡英文說，如果黨一定要他承擔，那就要勸退涂醒哲，不然自己還要收拾嘉義分裂的後果，對於大選的團結來說更不好，蔡英文允諾將會協助。

事後，蔡英文親自向涂醒哲探詢退選意願，但涂醒哲說，市府做的施政滿意度破六成，拒絕退選。

行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志、法務部次長蔡碧仲都曾傳出要取代涂醒哲，不過民調不及涂，因此最後未被列入考量。

高層的另一層考量也包括，若硬把涂拉下來，李俊俋也非必勝人馬，必須顧及立委席次，不然市長若沒贏，立委席次又丟，所以最後決定繼續咬牙提名涂醒哲競選嘉義市長。