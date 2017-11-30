中火減煤500萬噸 發電量年減45億度

2017-11-30

〔記者黃佩君／台北報導〕台中市政府昨通過台中火力發電廠九部燃煤機組展延申請，但要求生煤減量五百萬噸，較台電所提目標三一五萬噸再減一八五萬噸。台電表示，因時間緊迫，不可能以新建天然氣機組方式處理，台電將接受減量目標，預計中火發電量將每年減少四十五億度，相當減少一部機組。

相當於減少一部機組

台電十一月六日向中市府提出展延許可證申請，但因減量不受市府認可，十三日遭環保局退件，限期三十天內補正後再審。台電二十四日再度補件，減量目標提交為三一五萬噸、十五％，台中市府仍不接受，昨逕行要求台電須減量五百萬噸，多減九％生煤用量；減量後中火整廠生煤許可總量，將由每年二一○○萬噸降至一六○○萬噸。

台電董事長楊偉甫說，台電機組已經進行燃煤減量，新機組使用燃煤效率更高，使用燃煤量跟空污排放不能劃上等號。

台電表示，因中市府要求的減量目標與台電差距高達一八五萬噸，將影響中火發電量約減少四十五億度，對整體發電量影響相當大；以天然氣機組來替代，粗估約需增加六十萬噸天然氣用量、增加營運成本約三十九億元，是很大挑戰，對供電有極大壓力。台電將接受中市府提出目標，未來盤點現有發電廠發電能力，也呼籲社會節約用電。

2025年啟用2部燃氣複循環機組

台電也表示，規劃二○二五年啟用中火十一、十二號兩部燃氣複循環機組，已正式提報。至於是否考慮修改長期電源開發方案，將中火燃煤機組進一步汰換為燃氣？台電說，新增或改建電廠需要時間，短期內不可能，長期最快要到二○二五年，緩不濟急。