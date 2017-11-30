中南部祭「季節限定」政策 拚有感抗空污

2017-11-30

〔記者蔡淑媛、張聰秋、詹士弘、林宜樟、丁偉杰、蔡文居、陳文嬋／綜合報導〕中南部縣市每到秋冬，空氣品質就拉警報，民眾抬頭難見藍天，長期影響身體健康。為了減少空污，地方政府各自針對境內最大污染源祭出縮減燃煤許可證年限、加速汰換老舊柴油車輛等，希望讓民眾有感。

台中市除首次對中火許可證展延核發，核減生煤量引人注目，已實施兩年搭公車十公里免費，並加碼補助汰換二行程機車，加嚴工廠重燃油鍋爐管制並提供補助空污防制設備，都有成效。

彰化縣的空氣污染源，汽機車占最大宗。環保局長江培根表示，彰化縣生煤許可量自台化汽電共生設備停爐後，全縣生煤使用量已經減少五十六％，今年為加速汰換柴油車輛，推出換購補助金五萬到四十萬元政策，民眾反應不錯。

江培根指出，數據驗證，今年一月到十月，全縣PM2.5比去年全年減少約十一．二％，推估今年全年PM2.5約可達到每立方公尺廿二微克，離一○八年理想目標，每立方公尺十八微克，有達標希望。

縮減燃煤許可證年限、降載

好山好水的雲林，因為台中、麥寮發電廠燃煤發電排放廢氣，近幾年成為全國空氣最差的地方，雲林縣府為降低空污，射出三支箭，除縮短生煤、石油焦使用許可證年限外，減少麥電生煤使用核可量兩成，並要求「季節限定」減少污染物排放。

麥電一○六年獲核可的兩個製程，也要求配合「季節限定」政策，從十月到隔年三月，必須透過歲修、降載或減少廢氣含硫量等措施，減少污染物排放。

加速汰換老舊柴油車輛

嘉義縣環保局長顏旭明說，嘉義縣新港鄉中洋工業區的煤炭使用量占全縣九成，今年已與台化纖維公司簽訂友善及環境保護協定，將鍋爐汽電共生系統的生煤含硫量從原本的一．五八％降至○．八四％，年底前增設高效率排煙脫硝防制設備，預估每年可減少一千七百一十噸的氮氧化物排放。

台南市環保局表示，台南市轄內工廠使用生煤數量，僅佔全國生煤總量○．八八％，但也自一○四年開始，要求每次換證至少減五％，過去生煤許可證五年換證，現調整為兩年。另有「亮麗晴空」計畫，從一○一年至今已淘汰二行程機車卅餘萬輛，柴油車四千多輛。

高市今年空氣品質有一百八十四天達橘色以上，市府環保局已經針對燃煤大戶，包括台電興達電廠、十六家汽電共生廠，首度祭出秋冬季節半年，減少兩成燃煤用量。