入秋最強空污 環署啟動1級預警／東北風帶來中國境外污染 中南部今起3天持續「不良紅」

2017-11-30

〔記者楊綿傑、蔡亞樺、蕭玗欣／綜合報導〕台灣昨天空氣品質普遍不佳，七十六個測站中有超過卅五個測站空氣品質指標（AQI）達到不良紅，西部曾出現警戒橘燈號的測站更達六十五個，是入秋以來空氣品質最差的一天。北部空品預計今天下午會因吹東北風有所改善，但中南部空品「不良紅」恐怕還會延續兩、三天，甚至還得小心東北風會帶來中國的境外污染。

西部65測站全達橘、紅燈警示

環保署昨根據「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，針對台中以南地區要求啟動一級預警措施，授權地方政府可以對二行程機車等交通工具進行管制，另也要求高雄興達電廠進行降載。

根據環保署空氣品質監測網資訊，昨中午前桃園以南就有十多縣市AQI一片橘紅，午後空污版圖逐漸往北移動，台北連遠觀總統府、新光大樓等地標也都呈現一片霧濛濛，傍晚六時，北部空品已達紅色等級，萬華測站亦測達紅色等級，顯示對「所有族群」不健康。至晚間西半部僅剩北市陽明、屏東恆春等少數測站未受空污影響。

環保署表示，昨空污狀況是由於風勢弱，北部移動污染源持續累積，中南部則還有固定污染源影響。

燃煤廠應降載、管制二行程車

環保署空保處長蔡鴻德指出，前天預測顯示昨高屏AQI會達到紅色警示時，就已經要求高雄興達燃煤電廠進行降載，從昨天零時到七時共降載八五○MW，並通知台中以南地方政府啟動指揮中心，執行一級預警，包括應該稽查大型工廠、配合減排一成到兩成，管制二行程機車及一、二期老舊柴油大貨車，禁止露天燃燒、加強道路洗掃，並建議學生避免長時間在戶外劇烈運動等。

行政院今年四月即提出「空氣污染防制策略」，包括政府、台電、民間共投入兩千一百五十億，目標在兩年內讓PM2.5年平均濃度從二○一五年底的廿二微克／立方公尺，在二○一九年底降至十八微克／立方公尺，改善比率十八．二％。

蔡鴻德說，希望空污法在本會期儘速通過外，後續會要求地方政府設定更多空品淨區，禁止一、二期老舊柴油大貨車進入，希望在明年汰換四萬五千輛，後年八萬輛全數汰換，也會持續盤點污染源排放狀況。

週六清晨 北部低溫下探18度

氣象局預報員陳伊秀指出，今天東北季風明顯增強，北台灣及東半部將轉為有雨的天氣型態，預計明天入夜到週六清晨是這波冷空氣最強的時候，北部低溫將下探十八度；下週一起第二波更強的東北季風接力，下週二深夜到下週三清晨北部低溫恐下探十五度。氣象專家彭啟明則表示，昨受南方暖濕空氣影響，導致中南部地區霧霾情況嚴重，隨著今天東北季風增強，空品現象可望好轉。