66%不滿一例一休 賴揆：怎能視而不見

2017-11-29

19％勞工因加班減少 收入受影響

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動勞基法「一例一休」修法，鬆綁七休一等規定引發爭議，閣揆賴清德今明兩天將與民進黨立委餐敘整合政院修法版本；賴清德昨表示，一例一休通過後，資方的因應方式就是請臨時工、派遣工或是縮減營業規模少接訂單。根據勞動部調查，有十九％的勞工因為正常工時或加班工時減少而使收入受到影響，其中有六成想再兼差。

賴揆強調，一例一休失去彈性這是事實，讓企業經營產生困難、勞工收入減少的影響是全面性的，沒有南北之分或世代差異。

提及一例一休引發的爭議，賴揆接受中央社專訪時指出，去年勞基法修法後，他認為現狀就是「綁手綁腳、失去自由」，民調有六十六％的人認為一例一休有問題，「行政院長怎麼能視而不見？」

對於勞團質疑勞基法修法不到一年就政策大轉彎，這次再修法，行政院應先道歉；賴清德回應，上次一例一休修法，將兩週工時八十四小時減為一週四十小時，「這次如果走回頭路，那我應該道歉，但我們這次沒有改變」。

修法給勞資雙方彈性 是政府責任

部份人士批評執政黨「向右轉」，失去民進黨照顧勞工的創黨精神；賴清德說，修法給予勞資雙方彈性，這是政府的責任，「沒有偏左、也沒有偏右，我們就是中道而行」。

有關勞工排班間隔爭議，賴揆說，上次修法法條中留下「施行時間另定」條文，讓勞工輪班間隔休息時間訂為十一小時條文遲遲無法上路；經過這次修正後，透過更細緻立法、增加彈性，讓例外狀況經勞資協商同意下可適用八小時規定，如此一來，原則上休息十一小時的修法才能真正上路。

有關與蔡總統的互動，賴清德說，他上任兩個多月以來，蔡總統充分授權，他與總統互動良好，沒有意見相左情況。對於與總統共事心得，賴清德說，總統外柔內剛，充滿使命感，做事很有決心。

對於政院版修法在立院卡關，盼何時完成修法？賴清德接受鏡週刊專訪說，行政院當然希望修法愈快愈好，但會尊重立法院，「我們不敢提出時間表」，期待儘速有結果。