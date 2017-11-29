顛覆國家政權罪 中國迫害異議者工具

2017-11-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲因「顛覆國家政權罪」遭判入獄五年，外界對異議人士遭中國強扣此罪並不陌生，卻始終對該罪名及歸屬同一條文的「煽動顛覆國家政權罪」一頭霧水。法律專家指出，顛覆政權之罪的定義非常模糊，且實施範圍存有任意性，儼然是中國政府壓制異見、迫害異議人士的法律擋箭牌。

中國「刑法」第一○五條第一款為「顛覆國家政權罪」，凡組織、策劃、實施顛覆國家政權、推翻社會主義制度者，首要份子或罪行重大者最重可判無期徒刑，參與者也可能被判刑；該條第二款則是「煽動顛覆國家政權罪」，針對造謠、誹謗者或採行其他方式者，依罪行輕重判五年以上徒刑，或拘役、管制、剝奪政治權利等。

總部設在美國的「維權網」國際部主任夏磊指出，此兩項罪名均屬危害國家安全範疇，卻未明確界定「顛覆」、「國家政權」等基本概念的內涵。例如，以和平方式集會、遊行和示威，或公民批評官員腐敗等行為，是否構成危害國家安全，沒有明確標準和清楚說明。

許多以和平、非暴力行為交流思想者，就經常成為這條法律的犧牲者。例如，二○○八年起草「零八憲章」、盼促進中國民主化、改善人權狀況的諾貝爾和平獎得主劉曉波。美國新澤西州西東大學的中國刑法問題專家路易斯（Margaret Lewis）指出，劉曉波確實批評中國政府，但未必構成刑事犯罪，問題在於一個人批評政府到何種程度，就會面臨入獄多年的危險？

美國喬治城大學法學教授費能文（James V. Feinerman）也指出，該條款在量刑上存有很大的「任意性」，使中國政府得以隨意將人民視為「首要份子、危險人物或持不同政見的民運先鋒」。中國二○一五年的「七○九大抓捕」行動中，就有上百名維權律師和民運人士被拘捕，被視為核心人物的北京鋒銳律師事務所主任周世鋒即判刑七年、褫奪政治權利五年。曾在廣州市公開支持香港「雨傘運動」的王默、謝文飛、梁勤輝、張聖雨，也因此被判入獄。

牴觸憲法 卻是憲法無效

前北京大學法律系講師王天成批評，中國憲法賦予公民言論、出版、集會結社、示威遊行自由，該條款的規定明顯與憲法牴觸，卻反而是憲法無效。他諷刺道，中國的根本大法不是憲法，而是刑法，許多法律的制定是為了侵犯人權，因此中國「還不算是一個法治國家」。