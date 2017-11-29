李明哲案 外媒：兩岸關係更惡化

2017-11-29

紐時：中國對台灣心理戰的最新一槍

〔編譯管淑平／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲二十八日遭中國法院以「顛覆國家政權罪」罪名判刑五年，國際媒體引述人權組織看法報導，李案審判係出於政治動機，顯示北京當局數十年來最嚴厲的打壓人權行動，對象已不限於中國，本案將使兩岸關係進一步惡化。紐約時報說，這項判決是中國對台灣心理戰發出的最新一槍。

美國非營利人權機構「對華援助協會」表示，李明哲案「是中共十九大後對台策略的重要指標，試圖向台灣宣示中國大陸政府開始對台灣擁有司法管轄權，也就是強迫台灣人當（中國）大陸人」。曾陪同李凈瑜赴美國華府尋求外交援助的該協會主席傅希秋得知判決結果後，在「推特」發文：「我承認仍然低估了邪惡政權的邪惡程度」、「台灣民眾該覺醒了」。

傅希秋：台灣民眾該覺醒了

「國際特赦組織」東亞研究部主任阮柔安（Roseann Rife）在二十八日發佈的聲明中指出，「李明哲是當局出於政治動機迫害的受害者，對他不利的證據均無信服力，他的判決毫無道理，卻是意料之中，中國當局不斷打擊人權和民主活動人士，他是這場打壓行動的最新受害者」，「李明哲未犯下任何罪行，應該立即且無條件獲得釋放」。

法新社和美聯社指出，李明哲是首位台灣人遭中國以「顛覆國家政權罪」定罪、判刑，也是中國去年通過「境外非政府組織境內活動管理法」嚴加管理外國非政府組織後，第一個為外界所知非營利組織工作者遭刑事審判案件；這項判決展現出北京數十年來最嚴厲的打壓人權行動，對象已非侷限於中國本土。

國際特赦組織研究員倪偉平（William Nee）說：「經過一場不公平審判後，今日所作判決令人極為憤慨。」李明哲連一天都不應該遭監禁，「因為他所做的每件事—在社群媒體上和平討論時事和歷史問題—明確受到國際法保障。」

「人權觀察」組織中國部研究員王松蓮（Maya Wang）認為，此判決不僅「不可思議的嚴厲」，也是對中國以外、尤其是在香港和台灣民運人士的「鳴槍警告」，習近平打壓異議已伸向中國境外。

英國「衛報」報導標題引用台灣總統府聲明，指本案判決「嚴重損害」中國與台灣關係。美國「紐約時報」指出，本案是中國對台灣心理戰的最新一槍，令台灣非政府組織工作人員更擔心在社群媒體上發表的言論，可能為其日後造訪中國帶來麻煩。

人權公約施行監督聯盟（Covenants Watch）執行長黃怡碧（Yibee Huang）說，李案發生後，臉書上的朋友、同事已出現「寒蟬效應」，許多正在或者期待日後在中國工作的台灣年輕人，擔心中國監視臉書活動，將會自我審查，「這對台灣民主將造成極大傷害」。