焦點評論》誰會是下個「李明哲」？

2017-11-29

記者鍾麗華／特稿

李明哲「被失蹤」、「被認罪」後，在事件發生二五五天之後「被宣判」。李被判刑五年，照事先排練好的戲碼當庭表示「不上訴」；相較於中生共諜案的被告周泓旭，我方僅輕判一年兩個月，僅最高刑期約四分之一，周不認罪，全案上訴中，兩起案件也凸顯兩岸制度與法制的重大歧異。

中國領導人習近平在十九大政治報告中提到，「我們秉持『兩岸一家親』理念，尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式」，但從李明哲案的判決，證明習近平根本不在乎台灣人民的感受，沒有把台灣人民放在心裡。

台灣人民追求民主自由、人權法治，言論自由受到憲法保障，公民團體也蓬勃發展，這是在台灣制度下所保障的生活方式。因此，李明哲在台灣根本不可能違法，甚至還可能因為在ＮＧＯ活躍表現被褒獎，可惜中國至今無法正確理解台灣社會，讓兩岸鴻溝越來越大。

李明哲是第一位被中國指控「顛覆國家政權罪」的台灣人，也是中國今年起實施「境外非政府組織境內活動管理法」後，第一個被控此罪的境外ＮＧＯ工作者。李明哲案自然成了北京籌碼，昨天判決不是對李明哲個人，而是對台灣人民的宣判，由北京中南海寫好的劇本，在法庭上演了一齣政治大戲。

正如「紐約時報」所言，李明哲案是中國對台「心理戰的最新一擊」，中國試圖在台灣民眾心中，埋下一個最深的恐懼，藉此「馴化」台灣人民，造成「寒蟬效應」，讓台灣人不敢逾越中國所劃定的紅線。

中國近年積極對台統戰，以「國民待遇」祭出多項惠台措施，拉攏年輕學子赴中就學、就業與創業，但台灣年輕人當謹慎三思，中國政府在「維穩」下，全面網路監控，誰會是下個「李明哲」？北京所宣稱的「兩岸一家親」、「國民待遇」，其實不過是口蜜腹劍、包藏禍心。