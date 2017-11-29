王丹：李明哲案是北京對台灣的判決

2017-11-29

〔記者林良昇／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國當局指控「顛覆國家政權罪」，判處五年徒刑，中國民運人士王丹昨接受媒體訪問時表示，「這就是政治判決，不是刑事判決」，「不是對李明哲個人的判決，而是對台灣的判決」，期待中共善意是一廂情願。

對於李明哲遭判五年徒刑，王丹指出，李明哲看不到可上升到「顛覆政權」的程度，但判決結果卻出乎意料，外界原本認為中共在十九大後將放低對台姿態、爭取台灣民心，但看來中共根本沒把台灣人感受放在心裡，台灣人期待輕判，中方仍重判李明哲，「明顯是針對台灣」。

長期關注中國維權人士情況的中國媒體人趙思樂受訪時說，中國認定的顛覆國家政權罪有三個級別︰三年以下、三年至十年、十年以上甚至無期徒刑，相較近期中國判刑的維權人士，李明哲判得相當重。

中國網民：莫須有現代版

趙思樂認為，中共在考慮李明哲量刑時有一套邏輯，家屬或個人的抗爭行動不會成為量刑輕重的依據；李明哲重判目的在於釋放明確政治訊號，是對台灣政府的「示威」 。

中方也將李明哲案宣判影片放上微博社群，引起中國網友熱議，有網友質疑「就這麼兩個人能顛覆國家政權也是醉了」、「莫須有現代版」，也有網友酸「有合法變動國家政權的方法嗎？」「國家政權如果犯渾，怎麼辦呢？」