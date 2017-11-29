救援大隊：在聯合國救李明哲行動會持續

2017-11-29

〔記者彭琬馨／台北報導〕非政府組織工作者李明哲昨遭中國以「顛覆國家政權罪」判處五年有期徒刑，李明哲救援大隊成員、台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，因中國仍未說明李明哲關押地點，聯合國特別人權機制下設的強迫失蹤工作小組強調，將持續受理本案，因此救援大隊在聯合國的行動也會持續進行。

中方仍未說明李關押地點

李明哲救援大隊昨召開記者會，包含邱伊翎、台灣教授協會會長林秀幸、民間司改會執行長高榮志，與原規劃陪同李凈瑜赴中卻遭遣返的前立委王麗萍都出席聲援。

林秀幸認為，李明哲案是中國政府擴權、台灣政府缺席的具體展現，台灣人因發表言論遭中國政府定罪，是「台灣政府對人民在言論自由的保障破了大洞」。

邱伊翎強調，中國對李明哲列舉的「犯罪事實」，都只是李明哲行使基本言論自由的權利，更不該被視為犯罪，救援大隊對李明哲的審判結果「完全不能接受」，呼籲蔡政府以更高規格方式表達抗議，不能放任台灣人民權利遭任意宰割踐踏。

邱伊翎並說，李案從羈押、逮捕到開庭過程，完全不符合國際人權的標準，中國甚至違反自己的刑事訴訟法，未依法通報家屬；邱指出，中國強力打壓境外人士以維持政權正當性，只是凸顯中國統治權的岌岌可危。

高榮志指出，李明哲的審判過程，連最基本的法治基礎都沒有達到，不僅沒有律師辯護、受刑人也不該這麼快放棄上訴權利，這是具有中國特色的法治基礎，台灣人民不能接受；他呼籲，台灣社會應積極站出來反抗，若現在不出面，有可能以後都站不出來。