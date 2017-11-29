北京重判李明哲 學者：蔡政府不該期待中國善意

2017-11-29

〔記者鍾麗華、彭琬馨／台北報導〕非政府組織工作者李明哲昨被中國重判五年，成大政治系教授梁文韜認為，這是中國對台釋放強硬的訊號。清大社會所所長陳明祺也說，從李案研判，兩岸關係未見和緩，同時也證明，低調不能換取對岸善意，這也是錯誤的預設，未來蔡政府不必有不切實際幻想、也不該期待中國善意，應堅持國格、為所當為。

中國恫嚇台灣人 赴中勿講民主

陳明祺表示，李案宣判是在中國十九大後，有其指標與意義。從李案判決結果，顯示中國並不願釋放善意，仍把李當成籌碼，大玩兩岸政治牌。

陳明祺說，李妻李凈瑜在此事件展現一定程度的風骨，對中國不妥協、不讓步，蔡政府更應為所當為，在處理李明哲案，把對岸當成「外國政府」，積極在國際場域發聲、動員必要的外交資源，聯合其他關心的團體、個人與國家，一起對中國施壓。不必對中國存有不切實際的期待與幻想，「習近平對台政策，不在於台灣做了什麼，而是中國要什麼？」

梁文韜強調，中國用「顛覆國家政權罪」審判李明哲，除判刑五年，還剝奪「政治權利」二年，這是把李明哲當成中國人處理，目的就是把此一事件「內政化」，證明「台灣是中國的一部分」。

梁文韜指出，李明哲是第一個被中國指控「顛覆國家政權罪」的台灣人，李案是中國用來嚇阻台灣人士跟中國境內民運人士或維權份子串聯，同時對台灣拘捕中國情治人員示警，因為就在中生共諜周泓旭被捕後不久，就發生李明哲案，但中國已跟監李明哲長達五年，早就可用同樣罪名起訴或抓捕他。

律師、經濟民主連合召集人賴中強受訪時也說，中國也是藉機向台灣人恫嚇，要求台灣人去中國時「不要講台獨」、「不主張民主」，若政府放任不管、持續下去，他擔心恐怕會引起寒蟬效應，未來往來兩岸經商或求學的民眾，將不敢繼續談論台灣民主議題。

不過，台灣智庫諮詢委員董立文認為，中國的法律彈性太大，司法案件要拖上一、兩年也不是不可能。李案宣判，代表中國想讓這件事結束，久拖下去對兩岸關係不利、對中國也不見得有好處，因此才希望盡快讓事情落幕，畢竟李明哲事件是兩岸關係的插曲。