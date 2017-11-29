租賃專法三讀 租屋押金2個月 包租代管可減稅

2017-11-29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為健全住宅租賃制度，立法院昨三讀通過「租賃住宅市場發展及管理條例」，除鼓勵建立「包租代管」租賃專業服務業，並對將住宅委託給包租代管業者的房東提供所得稅優惠，更明訂租屋押金不得逾兩個月租金總額，也將租屋糾紛調解機制入法。

我國住宅租賃市場需求龐大，潛在需求者達二八五．五萬人，但因市場體制不健全，導致租賃雙方爭議層出不窮。為鼓勵房東將住宅交由專業包租代管業者管理，三讀條文規定，個人住宅所有權人，將其住宅委託代管業者或出租給代管業者轉租，且契約規定供居住使用逾一年者，可享額度不等之租稅優惠。

月租六千以下免稅 逾二萬不適用

出租期間，每屋每月租金低於六千元者，免納綜合所得稅；月租六千元到二萬元者，則依該部分租金收入的五十三％計算；月租超過二萬元者，不適用優惠。

條文也規定，若符合本條文規定之租賃住宅，各直轄市、縣市政府應給予地價稅、房屋稅適當減徵優惠，並呈報財政部備查；優惠年限為五年，政院在優惠期滿前半年，得視情況延長優惠，並以一次為限。

對於租屋者的保障部分，租屋時的押金金額，不得逾兩個月的租金總額，並規定在契約消滅、且承租人返還租賃契約債務時，出租人應返還押金；條文另明訂租屋人可以提前解約、但出租人不得求償之規定。

調解機制入法 廣告內容不實開罰

對於廣告內容，規定經媒體刊登之租賃住宅廣告內容，若與事實不符，違者可處一萬元以上、五萬元以下之罰鍰，限期未改正者，將按次處罰。

國民黨立委曾銘宗表示，市場估計有八十萬戶出租，但僅約卅萬戶有繳稅，財政部應強化稽查稅金；民進黨立委吳玉琴建議，內政部應成立諮詢、通報平台，讓房客通報違法隔間、違建甚至逃漏稅，以維公安；民進黨立委江永昌呼籲政府加強查緝逃漏稅房東，並由公私部門協助房客檢視租賃契約是否有不合法或侵權之處，且協助市場將資訊透明化，並加強租屋的實價登錄。