肺癌成新國病 明年擬試辦LDCT篩檢

2017-11-28

國人近六十％確診時 已是第四期

〔記者林惠琴／台北報導〕肺癌已成新國病，但相較於日本確診肺癌、約四十％是早期就被發現，國人卻高達近六十％發現時已是晚期，立委昨要求衛福部提出對策。衛福部長陳時中強調，將仿效日本、研議跟進推出低劑量電腦斷層掃描（ＬＤＣＴ）篩檢，預計明年起試辦。

據統計，惡性腫瘤是國人十大死因首位，又以「氣管、支氣管和肺癌」居冠，死亡率為每十萬人口就有三十九．九人，在因惡性腫瘤死亡的四萬多人中，一年因肺癌死亡就達九三七二人。

而每年肺癌患者新增更高達一萬兩千多人。立委黃國昌昨於立院質詢指出，肺癌死亡人數去年起已超越肝癌、成為新國病，且肺癌患者五年存活率僅十九．七％；因此早期發現、早期治療很重要，但國內高達近六十％確診時已是第四期，僅二十一％是第一期，因此死亡率高，反觀日本則有四十％發現時是第一期，第四期則僅三十二％，台灣須思考對策。

肺癌去年死亡逾九千人 超越肝癌

黃國昌也強調，國內吸菸人口不斷下降，但肺癌發生率卻連年攀升，尤其彰化、雲林、嘉義等地，可能空污等環境因素或當地醫療資源不足。目前健保一年在肺癌治療相關支出高達一一七億元，尚不含用藥，荒謬的是，政府對抽菸者課徵菸捐，但款項用於癌症篩檢，肺癌卻未納入。

仿效日本 推低劑量電腦斷層掃描

陳時中強調，肺癌一開始發展很慢，但到一定程度後，病程會突然變快，很棘手，日本早期發現、早期治療成效不錯，是因率先做了全世界獨一的低劑量電腦斷層掃描篩檢，相信有其道理，衛福部現已有研究計畫進行中，擬自明年推動試辦，再視成效調整。

國健署長王英偉說，近期已與專家開會討論試辦事宜，但低劑量電腦斷層掃描篩檢所需經費龐大，將參考國際經驗先鎖定高風險族群，可能以有抽菸史、家族史者為先，或依縣市別，以居住空污嚴重等地區為主，提供篩檢，由於國際尚無政府為民眾全額負擔的案例，因此可能需進一步討論民眾如何部分負擔較合理，預計今年底會有具體方案、明年試辦。