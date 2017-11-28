女憲官赴美受訓 奪國際學生第一名

2017-11-28

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍女力發光！憲兵指揮部選派女性憲兵上尉胡薰尹赴美接受「美軍憲兵軍官初級班」訓練，完成國際學生的廿一週訓期，並且通過為期十天的期末綜合訓練考驗，她勇奪國際學生第一名的殊榮。

胡薰尹 最難忘電擊體驗

胡薰尹上尉目前在台北憲兵隊服役，她接受國防部青年日報訪問指出，「人生要面對最大的挑戰與敵人正是自己」。

胡薰尹說，訓練過程中，最讓她難忘的，莫過於胡椒噴劑與電擊槍的體驗課程。每位學員都要親身體驗胡椒噴劑的熱辣，與電擊槍的電擊，尤其是被電擊當下，全身肌肉痙攣，感受到「人生最長的五秒鐘」。她引述美國教官說法強調，唯有親身掌握與體驗各項的武器特性與傷害，才能在實際運用時，靈活反制應變，有效避險。

軍方指出，胡薰尹這次是到位於美國密蘇里州普拉斯基郡的李奧納伍德堡受訓，此處含憲兵、工兵、化學三所學校及其他相關訓練單位，提供新兵訓練、進修教育及專業課程三階段訓練。

胡薰尹說，為了爭取這個難得的受訓機會，她在工作之餘，勤練體能並持續苦讀英文，也讓軍旅生涯有了不同的際遇與轉折。「美軍憲兵軍官初級班」性質類似於軍官分科教育，國際學生訓期為期廿一週，課程包括通識教育、實戰技能、後勤管理、法律實務、射擊訓練、勤務綱要等，期間必須通過筆試、術科、射擊等鑑測，同時完成十天的期末綜合演訓，才能順利結訓。