中科院執行「磐龍計畫」 雄三射程增至400公里

2017-11-28

〔記者羅添斌／台北報導〕國造雄三超音速反艦飛彈。威力強大，軍方內部有關將雄三飛彈射程加大為「增程型雄三飛彈」的說法不斷，相關人士透露，中科院現正執行「磐龍計畫」，計畫從二○一六年至二○二三年完成增程型雄風三型飛彈的研發與量產。

相關人士指出，若增程雄三相關測試符合軍方作戰需求，屆時會呈報由總統決定是否量產，若進入量產，預計增程雄三數量將以六十枚為適量規模。

總統決定是否量產 軍方規劃60枚

他強調，增程型雄三飛彈完成量產後，主要部署在北部地區，可以監控及牽制解放軍的東海艦隊，對於有侵台意圖的解放軍軍艦，都難逃我方反艦飛彈鎖定與摧毀。

外傳中科院上週已在九鵬基地進行增程型雄三作戰測試，射程已達四百公里，達到軍方預期目標。中科院昨強調，各項武器研發，均依國防部戰略指導與軍種作戰需求，按相關核定計畫進度執行，以建構我國自主國防武力。至於報載九鵬基地進行飛彈測試一節，為媒體自行臆測，內容非屬事實。

但據相關人士透露，中科院以「磐龍計畫」為代稱，執行增程型雄風三型飛彈的研發計畫，由於研發過程順利，在前總統馬英九任內，增程雄三的射程，測試時已可超過三百公里，軍方曾提報是否量產，因未獲具體裁示而暫時擱置，蔡英文總統上任後，軍事戰略改採「重層嚇阻」，給予中科院及海軍相當大的動力，增程雄三的計畫再次啟動，進入最後拍板階段。

相關人士指出，若蔡總統同意增程雄三的量產計畫，數量至少為六十枚，主要採陸上固定陣地與車輛機動發射方式部署，至於是否可在海軍新一代主力艦及新一代巡防艦上部署，將視海軍需求以及新式軍艦載台能否承載條件再做考量。

雄三飛彈有效射程為一百五十公里，最大射程可達二百餘公里，增程雄三若達到軍方需求，有效射程可大幅增加到二百五十公里以上，最大射程可達四百公里以上，對強化台海防衛將有重大助益。