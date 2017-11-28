黃國昌促追償聯貸案失職者

2017-11-28

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委顧立雄與立委黃國昌昨為了兆豐案及慶富案的依法求償問題，因雙方法律見解不同，在議場上針鋒相對；顧立雄當場要求黃國昌，不要在臉書上批評「金管會說的都是屁話」；黃國昌稍後在臉書回文，強調「法學上的創見」，不能做為失職董事的擋箭牌。

與顧立雄法律見解不同

顧立雄過去有關慶富獵雷艦案的答詢內容，曾被國民黨民代多次質疑，黃國昌與顧立雄兩人是套好、一搭一唱；但一直緊追慶富案的黃國昌，昨卻與顧立雄發生正面衝突。

黃國昌前天曾在臉書發文指出，「兆豐案在星期五收到金管會的回文，在一堆屁話之後，結論就是不會再追究其他失職官員與董事的民事賠償責任」。

黃國昌昨質詢時，對顧立雄質疑說，目前為止，慶富聯貸案和主辦行都還不確定要不要對相關負責人提出求償？還有，像兆豐銀遭到美國裁罰的五十八億元，難道也要由全民買單嗎？

對兆豐銀部分，顧立雄強調，兆豐被罰屬於美國監理裁定結果，行政監理的罰鍰，能不能做為民事求償依據？金管會是就這部分疑慮提出說明。接著話鋒一轉，顧以強硬的語氣說，「可否請委員不要再在臉書上說，我們講的都是屁話」。

顧強調，金管會也經常裁罰金融業，難道這可以做為民事求償標的，「我從法律專業來看，確信這一定會有問題」，若要求償，必須要有故意過失、債務人。

黃國昌稍後在臉書發文，強調他與顧兩人的爭點在於：當兆豐銀的董事及經理人違法失職，導致遭裁罰五十八億元，兆豐銀可否對董事及經理人求償？「顧立雄認為不行，但我認為可以，否則以後董事擺爛都不必負賠償責任」。