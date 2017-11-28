檢察總長︰調查各項疑點 辦到底

2017-11-28

〔記者黃建華、方志賢／高雄報導〕國防部與慶富公司解約在即！檢察總長顏大和昨南下關切高雄地檢署偵辦慶富案進度，面對媒體提問，外界對慶富當初能拿下獵雷艦合約，有諸多質疑，顏大和強調，檢方對各界的「疑點」都會調查，一定會偵辦到底。

不過，顏大和也表示，「疑點不一定就是犯罪」。檢察機關會秉持毋枉毋縱原則，謹慎、積極蒐證，就社會質疑事項仔細查明，儘速釐清事實。

顏大和與台高檢檢察長王添盛連袂到雄檢，和高雄高分檢檢察長楊治宇、雄檢檢察長周章欽、廉政署南調組、高雄市調查處、南機站等承辦慶富案的檢廉調專案小組，召開長達四小時的會議。

顏大和會後說明，國艦國造是國防武力自主項目之一，假設有人從中舞弊，司法機關絕對偵辦到底；他此行是來了解偵辦過程、進度，也對偵辦獵雷艦的專案小組表達慰問。

有媒體問到檢方如何看待海軍懲處報告，顏說，海軍調查是行政調查，專案小組調查涉及刑事部分，範圍不同。

目前偵辦分詐貸、聯貸、海洋局及評選等四大部分，雄檢以慶富公司董事長陳慶男為案件偵查中心，就每一環節及外界質疑點逐一追查是否涉及不法弊端。據了解，高雄地檢署偵辦迄今，仍侷限在陳慶男、陳偉志父子等人涉嫌詐貸部分，至於獵雷艦招標過程，以及金融機構之聯貸、撥款有無不法？是否有軍方或藍、綠政界高層介入，檢方尚無掌握具體事證與進展。