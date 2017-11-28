面臨解約 陳慶男︰不利國艦國造

2017-11-28

〔記者黃良傑／高雄報導〕一銀新任董事長董瑞斌昨表態，慶富聯貸案後續保證金七十九億元將確定不再展延，軍方說十天內慶富若提不出還款保證，將啟動解約程序。慶富董事長陳慶男昨表示遺憾，憂心影響未來國艦國造，洛馬和Intermarine恐打國際官司求償，慶富也不排除救濟行動。

洛馬恐求償 慶富不排除救濟行動

陳慶男表示，可體會董瑞斌上任後面對的壓力，但國艦國造方向是對的，不管有多困難，國防部應該支持，不應輕言解約，況且是否達到合約中的解約條件，仍有討論空間，不過，慶富尊重國防部的決定。

據了解，第一艘獵雷艦已完成八十％以上，近期也將安裝推進系統，即使慶富出現資金缺口，義大利造艦廠商認為僅為一般商場周轉困境，一反今年初一度停工的態度，相挺台灣政府建造獵雷艦的決心，也希望台灣方面執行相關解決方案，以促使獵雷艦案持續進行，故一旦解約，恐會使有能力助台灣軍艦承造廠商失去信心。

慶富離職員工透露，洛馬確實曾於今年一月因未收到工程款，一度停工要求慶富履約，經雙方協調了解處境，合約經理史提芬具名行文海軍總司令，反幫慶富向國防部求情，關心台灣政府造艦的態度，表示支持並幫助台灣造獵雷艦，強調輸出許可有效期可達二○二○年一月，不受任何風暴影響，持續施工達到進度，預計明年三月即可下水測試。