獵雷艦案 朝撤案方向處理

2017-11-28

〔記者蘇永耀、羅添斌／台北報導〕一銀和台銀昨表態不展延慶富造船的預付款還款保證，獵雷艦案將面臨解約。對於一旦解約後獵雷艦案將何去何從？知情人士昨表示，馬政府時期本案從決策到招標就出錯，國家不該在此繼續虛耗，將朝「撤案」的方向來處理。總統也要求軍方，針對海軍的建軍優先順序，衡酌國防情勢演變，提出新的評估報告。

知情人士指出，獵雷艦案從決策建案就出錯，招標甚至招到沒有能力的廠商，導致後續讓國家社會為了維持這先天不良的建案付出慘痛代價。實務上，慶富沒有能力繼續造艦，軍方及總統都認為國家不該在這裡虛耗。尤其國民黨為了撇清先前執政的決策錯誤，反而大噴政治口水，也讓軍方在處理上疲於奔命。

知情人士並說，總統廿二日公開談話中要求國防部，「必須在最短的時間內，對後續合約的事宜，做出專業的評估以及明快的決定，以確保國家利益」。既是給予軍方支持，也是要求軍方在最快時間處理，讓本案能夠加快腳步「結案」。

至於解約後的下一步，知情人士說，重要是未來的建軍方向如何走，相關部門都有相當理解，獵雷艦案就是朝撤案方向處理。

但為求周延，總統已要求軍方，針對海軍的建軍優先順序，衡酌國防情勢演變，提出新的評估報告。包括讓未來的國艦國造建案能夠更體制化及更有效率，不要再有第二個獵雷艦案。

國防部先前向立院提出的獵雷艦案後續處理報告指出，軍方一旦與慶富解約，後續將有三種處理方案，分別為：由其他船廠承接、國內重新招標及撤案（改由現有獵雷艦進行性能提升）。

不過，資深官員昨晚指出，除了軍方原先規劃的三項方案，還可比照新型高教機量產、直接委請漢翔公司承製的模式，委請台船公司承製，既可降低風險，又可縮短獲得時程，免去重新招標所需的一年程序。

官員分析說，海軍將領日前在立院答詢時，態度已朝撤案的選項走，還大談可以經由對現有獵雷艦的性能提升達成目標，但此舉是否對國艦國造產生負面的打擊，軍方應該要考慮清楚。

現有獵雷艦 做性能提升

至於由國內其他船廠承接的方案，官員說，雖然獲得所需時間只延宕二至三年，但有嚴重的缺點，就是前提是慶富要交出經營權，同時破產要進入清算程序，時期十分冗長，其他公司恐難有承接的意願，更關鍵的是，慶富若提出異議或橫生枝節，都會讓蔡政府與慶富牽扯不清，選擇此一方案看似只延宕二至三年，實則對政府最不利。

官員說，較中性的是國內重新招標，目前有台船及中信、龍德等公司有參標意願，但重新採購程序就要花費約一年，也不是有意願公司就一定能拿到國外原廠關鍵裝備的輸出許可證明，這是政府與軍方要考慮的關鍵之一。