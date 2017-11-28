婦聯會案 葉俊榮：下週可望簽行政契約

2017-11-28

〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕針對婦聯會財產處理問題，內政部長葉俊榮昨列席立法院內政委員會時受訪表示，內政部與婦聯會、黨產會三方協商，本週會盤點清楚，預期下週會有很具體的結果，「應該很合理的可以簽（行政契約）出來」，屆時三方也會一起開記者會說明。

黨產會研判簽成率僅五成

黨產會今將召開委員會，決定是否要認定婦聯會為國民黨附隨組織。黨產會表示，婦聯會尚未答應要簽，內政部對於簽約較樂觀，覺得有七、八成機率，黨產會研判，簽成機率約五成左右；但黨產會也未關上簽約大門，若婦聯會回心轉意，趕在黨產會公告處分書前簽約，就不會被認定為附隨組織。

由於三方對於婦聯會若隱匿財產的處罰條款內容未有交集，迄未簽行政契約，據了解，三方協商延長期限屆滿後，葉俊榮已親自出馬，與婦聯會常委聯繫，讓行政契約不至於胎死腹中。

對於卡關部分，葉俊榮表示，都有在處理，過程難免會有討論，目前已進入盤點階段，他相當樂觀。

黨產會指出，委員會今將開會決定是否要認定婦聯會為附隨組織，若委員有共識要下處分，須十四天作業期，最快處分書要兩週後才會公布，因老太太反應慢，若婦聯會在處分書公告前，願意接受行政契約，那三方還有簽約空間，簽約可能性還是存在。

黨產會強調，協商不會無限期拖延，現在由內政部與婦聯會協商，黨產會進行附隨組織認定作業，若婦聯會不願接受契約條件，屆時就是認定附隨組織，加上一定作業流程，若確定要認定為附隨組織，處分書不會今天就出爐。