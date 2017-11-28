春日鄉民眾服務社 年租金1572元

2017-11-28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨及民眾服務社長年在原鄉佔用或低價承租原住民保留地，做為地方黨部及民眾服務社據點使用，其中，屏東春日鄉民眾服務社年租金僅一五七二元；原民會對此表示，未來租約到期後，將不再續約。

原民會：租約到期後將不再續約

據原民會清查，國民黨過去佔用屏東縣獅子鄉楓林段一處原保地，私蓋一棟建物做為獅子鄉黨部，並在二樓設立獅子鄉民眾服務站。

原民會土地管理處指出，南投縣仁愛鄉也有類似情況，位於霧社段九九地號原保地的一棟建物，國民黨在一樓設有民眾服務站，其他樓層為仁愛鄉圖書館。

原民會土地管理處強調，被國民黨佔用的屏東獅子鄉、南投仁愛鄉、高雄茂林區及台東縣延平鄉、海端鄉原保地，已要求國民黨須歸還國家，對方表達願捐建物給鄉公所，後續會辦理移轉登記。

在承租部分，國民黨蓋在山坡地保育區的屏東縣春日鄉民眾服務社，該筆土地為原民會所有，現一樓為春日鄉調解室，二樓為民眾服務社和文物館合併使用，國民黨以年租金一五七二元承租，租期至二○二○年七月九日。

原民會清查也發現，位於花蓮縣的萬榮鄉民眾服務社，該建物蓋在原保地上，年租金為五九六九元，租約至今年十月十八日止。

原民會土地管理處表示，原住民保留地都在偏鄉野嶺，公告地價本來就比都會區精華地段低很多，租金則按公告地價比例計算，所以租金才會那麼低，未來租約到期將收回，不會再租給國民黨使用。

此外，蘭嶼民眾服務社自一九八六年至二○一四年，皆無償使用原保地，直到二○一五年才重立租約，年租金僅四百六十一元，每坪月租金僅○．一元，原民會並在今年終止租約，要求國民黨須在年底前拆屋還地。