明年首波聽證會 鎖定民眾服務社

2017-11-28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「中華民國民眾服務總社及其分社」黨國色彩濃厚，全台各據點幾乎與國民黨各地方黨部合署辦公，黨產會現已鎖定及清查該社團不動產，列為明年首波舉行聽證程序對象，將釐清是否為中國國民黨附隨組織，並全面追查不當黨產。

據了解，成立於一九五二年七月的「中華民國民眾服務總社」，原名為「中華民國民眾服務社」，一九九○年向內政部立案為社會團體，現任理事長為國民黨前秘書長廖了以，登記會址為台北市中山南路十一號，正好與國民黨前中央黨部大樓同一地點。

黨產會調查發現，國民黨在全台各鄉鎮幾乎設有民眾服務社據點，各地方黨部常多掛一個「民眾服務社」招牌，彼此共同使用同一棟建築物，建物產權多為黨營事業中投公司、光華、昱華、裕台開所有，或採低價承租或佔用國有土地方式，民眾服務社所擁有資產，僅土地十一筆、建物十一筆。

黨產會指出，依國民黨的組織結構，過去在國民黨黨中央設有民眾服務總社，省層級設台灣省民眾服務社，地方縣市層級有各縣市民眾服務社，鄉鎮層級也設立民眾服務站。

根據《蔣中正先生年譜長編》史料顯示，一九六一年八月，蔣介石主持國民黨第八屆三一七次中常會，就三中全會改進民眾服務工作的決議，特對台灣全省各地民眾服務處站實施普遍視察。

蔣在會中指示，「本黨民眾服務處站工作，經此次普遍視察並予以改進後，必能有長足進步。」蔣更吩咐，民眾服務社的服務工作，黨應協同鄉鎮公所、學校及警察人員共同推進。

「國民黨藉民服社拉攏基層」

「民眾服務社是國民黨淡化政黨色彩的組織！」黨產會委員表示，因國民黨政府是外來政權，一九四九年遷台後，與台灣社會隔閡大，刻意藉由民眾服務社與基層老百姓接觸，用以收編、拉攏及掌控一般民眾，以利黨深入基層及政治動員。

委員提及，在調查婦聯會、救國團案過程中發現，國民黨憑藉軍、警、政、情治特務統治台灣，也透過婦聯會、救國團、民眾服務社「三位一體」進行婦女工作、青年工作、民眾工作，未來將召開聽證會，進一步釐清國民黨如何實質控制民眾服務社。