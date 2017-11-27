果凍0.2公分薄 法美食賽奪獎

2017-11-27

台北城市科大學生蔡子敬與簡沛真組隊參加「2017法國米爾國際美食挑戰賽」，挑戰3小時內設計創意菜單，甜品「蘋果樂園」讓擁有米其林三星的評審驚艷，拿下特別獎「最佳點心」。

「蘋果樂園」的香檳果凍僅0.2到0.3公分薄，包覆著青蘋果卡士達、蘋果丁蜜糖、鳳梨凍、蛋白餅與鮮奶油，表面撒些金箔，最後用青蘋果脆薄片揉彎成花瓣裝飾，視覺、味覺兼具。

蔡子敬的主菜結合雉雞肉、紫洋蔥、香檳、蘋果等食材，創造出「低溫櫻桃慕斯雞胸佐蘋果香檳醬」，也獲得「醬汁完美、無可挑剔」的評價。（記者吳柏軒）