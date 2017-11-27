球后戴資穎 香港超羽賽連霸

2017-11-27

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎昨天在香港羽球超級賽女單決賽，以直落二力退世界排名第三的印度女將辛度，四年內三度在這項賽事封后，也是生涯首度於超級系列賽衛冕成功，進帳三萬美元冠軍獎金（約八十九萬台幣）。

直落二克辛度 4年3度封后

戴資穎昨在香港紅磡體育館大展球后魅力，不少球迷高舉旗幟進場支持，成為另類主場，比賽過程中不時聽到球迷吶喊「小戴加油」。

戴資穎過去和辛度交手十次取得七勝三敗優勢，自去年里約奧運意外落敗後，已取得對戰三連勝。

在球迷助威下，小戴開局先搶兩分，眼看對手追上，小戴再連拿四分拉開差距，但去年里約奧運奪銀的辛度，一路緊咬、並在關鍵時刻扳成十八平；隨後小戴一記強力殺球，往辛度身上招呼，辛度倒地後氣得敲球拍洩憤，搶下超前分的小戴也振臂吶喊為自己打氣，隨後再搶兩分，以二十一比十八先馳得點。

次局戰況膠著，開局戴資穎雖取得四比一領先，但隨即遭辛度扳平，兩人一路纏鬥，直到該局中段，小戴才逐漸拉開差距，以三分之差再下一城。小戴坦言，辛度的球具有攻擊性，想迅速擊敗她不是件容易的事，能獲勝主要還是靠著耐心。

單季5座超級賽冠軍 平紀錄

戴資穎也是繼二○○六、○七年中國女將謝杏芳後，首位在香港超級賽衛冕成功的選手，也收下今年第五座超級系列賽冠軍，追平中國李雪芮和西班牙名將馬琳共同保持的單季最多冠紀錄，接下來戴資穎將在杜拜年終賽出戰，有機會樹立「戴資穎障礙」。

男單決賽重演里約奧運金牌戰，「大馬拿督」李宗偉以二十一比十四、二十一比十九拍落中國好手諶龍，完成甜蜜復仇。