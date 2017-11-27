數棟建物倒塌 多人倒地不動 中國寧波大爆炸 官方稱2死

2017-11-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕二十六日上午近九時，中國浙江省寧波市江北區發生原因不明大爆炸，據稱造成多棟建築物倒塌，已知至少兩人喪生、逾三十人輕重傷。然而，從媒體披露現場畫面看來，爆炸後出現蕈狀雲，現場一片狼藉，地上有多人動彈不得，有人臉龐焦黑或滿臉血漬，故實際死傷人數恐更高。當局尚未公布爆炸原因，有網友質疑北京當局這次是否又企圖掩蓋、隱匿真相。

現場滿目瘡痍 實際死傷恐更高

中國媒體拍攝的照片顯示，在遠處也能看見大量濃煙，足見爆炸的威力。當局雖於同日中午召開記者會，聲稱爆炸地點位於一處廢棄的住宅區，但網友質疑，既然是廢棄的住宅區，人應該不多，為何還會爆炸？為何尚未查明爆炸原因？究竟有多少人受傷？據「環球網」、「浙江在線」報導，事故地點位於江北區李家西路某一拆遷地，應無人居住，但不排除有若干從事資源回收人員在裡面工作。

網友質疑 北京當局隱匿真相

網路流傳影片顯示，爆炸現場滿目瘡痍，拍攝影片的網友邊拍邊說，「這壓死好多人，特大事故、下面埋的都是人」。另一段影片裡，另一名網友在拍攝時一直喊著，廢墟下「還有人，在下面的人都沒了（指死了）」。還有網友描述，由於適逢週日，爆炸時很多人都在家裡休息，不少人穿著睡衣就逃出來。

另有網友提到，爆炸時感到強烈震動，連距離事發地點一．五公里外的建物也出現搖晃，甚至還有人聲稱，「寧波突發爆炸距離（我家）九公里都差點把我玻璃震碎，很嚴重啊」。