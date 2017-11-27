博通併高通 各國高樹監管障礙

2017-11-27

公平會「應傾向嚴審」

〔編譯楊芙宜、廖千瑩／綜合報導〕根據華爾街日報分析，博通併購高通不僅要爭取高通股東支持，還在市場壟斷、創新、國家安全等議題上面臨一系列潛在監管障礙，預期在中國、歐盟、美國等通過審查的門檻相當高，甚至可能被要求強制出售業務或共享專利權。我國公平會委員也研判，若各國高樹監管障礙，公平會理應也要嚴審把關。

博通與高通不僅在無線裝置的Wi-Fi及藍牙晶片市場合計市占率高達六成，兩家公司還合計占有五成二的ＧＰＳ晶片市場，且高通在智慧型手機晶片市占率超過四成二；這兩大ＩＣ設計業者在放大、過濾及發送蜂窩無線電信號等元件領域也是領先者。

報導指出，兩公司若合併，將成為全球第三大半導體業者，僅次於英特爾和三星電子，光合併後新公司的潛在規模，就可能讓反壟斷執法機構難以輕易放行。美國賓州州立大學電信專業教授曼瑞斯（Sascha Meinrath）分析，雙通若合併將在無線通訊規格制定上擁有龐大主導權，可能導致消費者、設備生產商、軟體編寫人員及服務提供商的利益受損。

紐約大學反壟斷法專家佛斯特（Harry First）、福克斯（Eleanor Fox）也指出，美國監管部門特別注意那些能讓一家公司吸收互補技術後阻撓較小競爭對手的交易案，歐洲和中國監管部門甚至會提出大量分拆業務等要求，例如出售或共享智慧財產權。

報導還強調，半導體是中國戰略發展產業，雙通若合併將改變晶片業格局，勢必遭到中國監管機構嚴格審查；高通前年就被要求降低在中國的專利授權費用，使中國設備製造商獲利。

那我國公平會的態度如何？主委黃美瑛說，她現在沒辦法回答，公平會副主委彭紹瑾表示此案還要看後續發展，但有委員認為，最主要還是要看美國、中國與歐盟等競爭法主管機關的態度，公平會應該也會傾向嚴審。