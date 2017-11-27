「雙通併」對台弊大於利 經部不樂見

2017-11-27

博通與台灣合作少 與中國關係較近

〔記者黃佩君／台北報導〕網通大廠博通發動史上最大規模的半導體產業併購案，經濟部分析，因台灣同時有與高通合作及競爭的大廠，效應相當複雜，對整體而言是弊大於利，對高通競爭者如聯發科等最不利；且高通對台灣有合作意願，但博通與台灣合作較少，甚至與中國關係更近，若雙通合併成真，恐降低與台廠合作意願，站在台灣整體利益，不樂見博通併購高通。

經濟部官員說，以台灣整體產業策略角度，當然是希望「越多分散的朋友是越好的」，因產業敵友常會隨個別公司策略而改變，但面對非常巨大的對象，「不管是朋友或敵人」，都要更加謹慎。

經濟部工業局分析，若兩者合併，對晶圓代工、封測等上游產業影響不大，主要是台灣晶圓代工或封測在全球市占規模都遙遙領先，且建立難以跨越的技術門檻，就算雙通合併，難改變對台廠的依賴程度；但負面效應是台廠恐有客戶過度集中疑慮。

至於對系統品牌業者而言，雙通強強聯手恐削弱台廠議價能力，供應商可能過度集中，未來也會面臨權利金收取方式改變的挑戰；但另一方面，台廠若能整合提供「一站購足」服務，固然減少採購能動性，但也可減省部分成本。

工業局指出，由於博通涵蓋網通晶片類型相當齊全，若再結合高通研發能量及手機晶片的領先地位，對台灣晶片設計業者威脅性絕對大增，增添不利因素；但從另一角度來看，國際客戶也有分散風險需要，或許聯發科等有機會分潤此機會，但是否可實現，仍要看此超級合併案後的產業重整情況。