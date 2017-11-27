5G小型基地台 台廠領先恐變挨打

2017-11-27

〔記者王憶紅／台北報導〕今年八月，高通宣布與多家國內網通廠商合作，共同發展由五Ｇ新空中介面技術驅動的小型基地台（Small Cell）。國內網通業者分析，小型基地台被視為五Ｇ時代的必要設備，台廠與高通合作，在試產前就可拿到晶片先行開發，可領先他國廠商；反之將落後他國廠商三到六個月時間才拿到高通晶片，變成挨打窘境，傷得更重。

業者指出，台廠在五Ｇ小型基地台，初期負責的是低功率、小瓦數，或許質疑者認為，小型基地台商機是否爆發還得視電信營運商埋不埋單，但小型基地台在三Ｇ、四Ｇ及五Ｇ時代，扮演的重要性大不同；在三Ｇ時代是可有可無，四Ｇ時代是有會很好，到了五Ｇ時代將是搶手貨，屆時國際大廠會跳下來介入，台灣網通業起步絕對要比別人早才行。

業者解釋，過去小型基地台主要用於提升家庭及中小型企業收訊品質，但近幾年來行動數據流量暴增，不少電信業者開始針對不同場域導入，進行網路補強、死角覆蓋、傳輸品質優化；進入五Ｇ時代後，小型基地台更肩負了提高網路容量的任務。

業者還說，台廠初期雖負責小瓦數的小型基地台，但不排除可藉此向上提升到高功率的小型基地台；更重要的是，台廠與高通合作，將可聯手直接供貨給電信商，這才是與高通合作最重要的事。

業者強調，以往電信基地台是由愛立信Ericsson、諾基亞Nokia及中國華為等把持，未來電信商若走向開放電信網路架構，採取與晶片商等合作，也就是電信商開規格、晶片商將規格內建在晶片，台廠若錯失與高通合作，五Ｇ恐怕也就真的不用玩了。