未婚劉世芳 是原住民媽媽

2017-11-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選電視辯論前天落幕，五位參選人發言內容仍持續發酵中，其中，立委劉世芳公開自己的單親媽媽、原住民媽媽身分，成為地方話題。

很多人不知道，未婚的劉世芳有一個十三歲、就讀國中的兒子，原來她八年前剛卸下國家安全會議副秘書長職務時，領養一位當時五歲的原住民小男孩。

八年前領養原住民小男孩

很多人不了解，當初劉世芳以單身的身分，要領養這個孩子，經歷了重重挑戰。當時擔任高雄市社會局副局長的許玢妃說，領養小孩除了要提出證明文件，還得接受調查員訪查生活及工作情形，過程嚴謹繁複，但劉世芳一直到最後一刻，都很堅持要領養。

劉世芳後來到高雄籌辦二○○九年世運，當時合作的同事指出，劉須到世界各國協調邀請，但不論在世界哪一端，她都在台灣時間晚上九點與小孩視訊，她笑說：「孩子還小，不知道什麼是時差，只要在睡覺前看到媽媽，就會以為媽媽都在台灣。」

兒子愛踢足球 陪著南征北討

劉世芳疼愛小孩也是出了名，即使後來擔任高雄市副市長，推動許多重大建設，仍抽空陪伴喜愛踢足球的小孩南征北討。劉世芳小孩的足球啟蒙教練曹治國表示，劉常在孩子團練結束前趕來，與同隊父母寒暄，就像個一般的足球媽媽一樣，沒有一絲不耐。

高雄市長陳菊一路看著劉世芳領養孩子的過程，曾多次表示，一開始劉世芳提出要領養小孩時，曾建議她像自己一樣，用認養的方式就好；但劉世芳堅持領養，強調自己不只希望孩子衣食無缺，更希望小孩可以在愛的環境中長大。

經歷小孩反覆發燒、體質容易過敏的養育過程，陳菊看著劉世芳要兼顧工作，又要照顧小孩，非常敬佩她的耐心，陳菊說：「這是我辦不到的。」