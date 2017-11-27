侯友宜、周錫瑋 王不見王

2017-11-27

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市黨部昨舉辦黨慶活動，新北市長朱立倫、副市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋都出席，侯、周有意參選下屆市長，但兩人到場時間不同，「王不見王」，三人談話都語帶機鋒。周錫瑋吐露競爭不公平，表示想參加活動被勸阻、懸掛看板也被檢舉違建；朱立倫回應表示，各項活動都是開放的，只要民意支持，就能代表國民黨參選。

朱與周台下互動熱 台上駁沒建設說

周錫瑋昨天先到場，朱立倫稍後抵達，兩人並肩而坐、交頭接耳，互動看似熱絡。周錫瑋會後受訪表示，「只是閒話家常」。朱立倫致詞後先離席，侯友宜大約遲到近一小時，周錫瑋已離去，媒體詢問侯是否「故意錯開時間」？侯友宜答覆，因參加公益路跑才會遲到，「我覺得，關心弱勢族群，比第一時間來慶祝黨慶更重要。」

對於周錫瑋日前批評新北市預算比台北縣時期多了兩倍，建設卻落後，首先致詞的朱立倫強調，新北市預算與升格前一樣，「一塊錢都沒增加」，但他執政七年來仍全力推動許多基礎建設。

有媒體詢問周錫瑋，是否認為侯友宜挾行政資源競選？周錫瑋表示「的確有些壓力」，他卸任縣長後，從未受邀出席新北市府的活動，近日想參加公開活動，卻被勸阻不要參加，他在土城懸掛看板也被撤下，「吳敦義也曾在那邊掛看板，我就不行掛？」媒體追問是誰施壓？周錫瑋笑答：「大家可以想一想。」還說：「盼望做政府首長的人，不要用政府資源與權力去影響其他參選人。」

侯友宜上台致詞前，立委羅明才拿小國旗給他被婉拒，上台後，主持人拿小黨旗給侯也被婉拒。侯說，早在民國六十四年就加入國民黨，因警察工作需要行政中立，才暫停黨務活動，如今又回到國民黨，唱國歌與升旗是最自然的事情。

另外，外傳周錫瑋十二月將宣布參選，周表示尚無明確參選時程，「應該快了！」他並指外界臆測他可能脫黨參選是「想像太多」。

對於被周錫瑋影射挾行政資源之便，侯回應，「每個人在自己工作領域上，好好把事情做好就好了。」究竟何時參選？侯友宜說，市政先做好才重要，現在談甚麼都是多餘的。