綠整合三大勢力 「李進勇連任沒大問題」

2017-11-27

〔記者楊淳卉／台北報導〕雲林縣長李進勇爭取連任，可望對決國民黨立委張麗善。選對會成員指出，張麗善是預料中的人選，張家在地方組織很強，不過對民進黨而言，國民黨誰來選都一樣，民進黨最後一定會團結，且李進勇政績不錯，連任應不會有大問題，他更意有所指地說，「大家過去有再大的意見，大選時還是會以大局為重」。

先前民進黨在雲林縣分裂，形成李進勇、前縣長蘇治芬、民進黨立委劉建國三大勢力，為選情埋下變數。據了解，為整合三大陣營，民進黨秘書長洪耀福、選對會前召集人陳明文多次穿梭協調溝通，黨政人士直言，三人關係逐漸趨緩，「雖不能期待高度整合的態勢，但合作狀況可以期待。」

李進勇與過去力挺其參選縣長的蘇治芬，關係早已生變，民進黨形同分裂，讓綠營高層一度擔憂影響選情，威脅民進黨在雲林力拚執政十六年的目標。為此，總統蔡英文今年中還曾利用雲林的行程，費心調和李與蘇的關係。

黨政人士指出，國民黨一開始擬推出同是張家班的雲林農田水利會會長林文瑞，讓大家覺得張家班「不是選真的」，直到半年後，才傳出國民黨將派張麗善出戰；而李進勇之外的其他陣營，則認為李沒有必勝的把握，沒必要一定要繼續提名李進勇。

據了解，為調停李、蘇、劉三陣營，洪耀福與陳明文等人多次穿梭協調，民進黨九月召開全代會之前，黨部組織部門也曾向地方各陣營表達，等到提名辦法在全代會通過之後，就會朝這個方向努力，「不要有太多不切實際的期待」。

黨政人士表示，綠營內部評估雲林選情「大環境對我們不利」，若三股勢力無法整合，可能沒有勝算，唯有合作才比較有機會。該人士也直言，連嘉義市長涂醒哲都能繼續選，「沒有換掉李進勇的道理」，和今年初雲林縣「幾乎亂成一團」相比，民進黨在雲林確定提名李進勇後，地方雜音已減少許多。