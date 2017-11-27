張麗善再戰雲林縣長 李進勇表尊重

2017-11-27

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨不分區立委張麗善昨表態再戰雲林縣長，她表示，從擔任不分區立委第一天，就了解自己必須承擔的責任，讓雲林未來更好，二○一八年縣長選舉她責無旁貸；國民黨內人才濟濟，若有其他人也願意承擔責任，可透過「全民調」公開、公平初選機制，決定最好的人選，拿回雲林政權。

張麗善建議可做全民調初選

同樣被視為代表國民黨出戰熱門人選的國民黨雲林縣黨部主委林文瑞表示，黨員本來就有參選權利，他尊重每個黨員的意願；至於個人是否參選，他說，只要黨有需要，他義無反顧。

張麗善表示，三年前雖因大環境因素輸了縣長選戰，但她並未鬆懈對雲林發展的關注與對縣民的服務，也感謝雲林縣民不離不棄，不斷鼓勵她；從她擔任不分區立委第一天開始，就知道自己要承擔挑戰二○一八縣長選舉的責任，只要對這塊土地、人民有所幫助，她一定會全力以赴。

她指出，雲林縣歷經民進黨近十三年執政，人口外流嚴重，垃圾問題無解，幸福指數與家戶收入都是全國倒數，民進黨完全執政卻完全無法解決，這情況必須改變，雲林才有未來。

張麗善強調，國民黨在雲林縣沒有分裂的本錢，黨內有很多人願意承擔責任，她認為可透過公開、透明的初選機制，推出最有機會勝選的人選，大家團結一致拿回雲林政權。

針對張麗善宣布爭取國民黨提名參選雲林縣長，將爭取連任的雲林縣長李進勇表示，每個人都有參選的權利與自由，他予以尊重；至於張麗善對縣政的批評，等她成為正式縣長候選人再公開討論、辯論。