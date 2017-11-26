「一碗麵」主角長大：打拚買房

2017-11-26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕十一年前「一碗陽春麵的故事」感動全台，現在南投竹山魏家子女長大了，全家的目標是一起打拚買房子，魏爸爸持續砍竹子做工，長子、長女從軍養家存錢，老三下月入伍服四個月義務役，老四白天租地種菜賣菜晚上唸高中，老五國中畢業也先到甕仔雞店打工，一家人齊心協力希望早日圓夢。

當年魏家五名子女因母親吳慧萍罹患子宮頸癌末期住進安寧病房，年僅十歲的長子魏冠宇帶著弟妹輪流在醫院陪伴，五兄妹省著共吃半碗陽春麵，要留著帶回給媽媽享用，魏家一碗麵的故事令人揪心感動。

現在魏家仍住在叔叔的房子，買房是一家人的願望。今年老三梓敬從竹山高中汽修科畢業，下月中旬將入伍服役，一路陪伴照顧魏家的中山附醫安寧病房主任周希諴昨天特地請客辦桌踐行祝福，魏爸爸臨時接到工作，老大冠宇、老二雪婷在軍中上班缺席，老三梓敬與老四學聖、老五學賢出席一同慶祝，周希諴笑說：「以前和孩子們常出來一吃飯，現在他們寧願打工賺錢買房，也不想玩樂！」

周希諴說，梓敬最頑皮，曾是媽媽最擔心的孩子，一路成長卻很乖巧、最不讓擔心，梓敬靦腆說全因「家人鼓勵！」功課不錯的他，竹山高中汽修科畢業，選擇服役後先到周希諴介紹的台中修車廠當學徒，想待經濟好轉再考大學。他說，過去家裡很辛苦，現在愈來愈好，昨天接受周希諴辦桌祝福，代表爸爸、兄姊，與弟弟感謝醫師一路照顧，以及社會幫忙與關心。