教育新南向 7箭齊發

2017-11-26

新住民語文 列國教新課綱

〔記者林曉雲／台北報導〕總統蔡英文宣布新南向政策之後，教育部全面動起來，新住民教育預算明年加碼八千多萬、預計投入二億五千六百多萬元，國小、國中、高中、高教、技職、青年交流、終身教育等「七箭齊發」，從新南向國家的語文教授、新住民二代返鄉職場體驗、與新南向國家的大學建立學術研究及人才交流高教合作等面向加速推動。

政策包括首度將新住民語文列入十二年國教新課綱，國小必選、國中選修、高中列為第二外語；並推動新住民二代產學攜手「直通車計畫」，明年八月新學年起上路，在學期間發給產攜新住民學生每人一年十萬元獎學金，且從高職可一路直升科大讀書，再進入台商企業工作。

預算加碼 明年投2.5億

教育部政次蔡清華明將赴立法院教育委員會提出新住民預算專題報告，目前新住民超過五十二萬人，就學中的新住民二代也超過卅萬人，為深化新住民及第二代所兼具的語言及文化發展優勢，新住民教育預算明年預計增加為二億五千六百多萬元，包括國教署、高教司、技職司、青年署、國際司、師培司及終身教育司全面推動教育新南向。

其中，新住民語文列入一○八年上路的十二年國教課綱中，預計開設越語等七種東南亞語，國小必選、每週上一節；國中選修，高中則列第二外語，成立新住民語文課程與教學中央輔導團；辦理新住民子女返鄉溯根活動等；新住民子女國際職場體驗學習等活動。

產學攜手 進台商企業

高教和技職明年編列五千多萬元相關經費，教育部政次姚立德表示，鼓勵技職校院招收新南向國家的學位生，學成可回到母國的台商企業成為台商幹部，寒暑假可先在我國實習，一○六學年招收新南向國家的學位及非學位生，共三萬八千二百卅三人，下學期將有多個專班在春季入學，入學人數應可成長廿％。

此外，姚立德表示，目前新住民二代多在高中職階段，教育部首辦新住民產學攜手計畫，高職和科大及台商三方合作，高職畢業後可直升科大、再進入台商企業工作。教育部補助高職開設「新住民語文課程」，產攜新住民學生必須學習「媽媽的母語」，培養新住民二代肯定媽媽母語的態度，就學期間半工半讀，大學可唸想唸的科系，畢業後可選擇到當地國工作成為台商幹部，每人發給一學期五萬元、一年十萬元獎學金。